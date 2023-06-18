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По факту захвата заложников в Астане начато досудебное расследование

По факту захвата заложников в Астане начато досудебное расследование Фото: Zakon.kz
По факту захвата заложников в одном из отделений Kaspi bank в столице Генеральная прокуратура начала досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

В Генпрокуратуре отметили, что установлено, что около 14:00 уроженец Жамбылской области Мурадов А., 1993 г.р. (с 2013 года состоит на учете наркозависимых лиц), захватил отделение АО "Kaspi bank" по улице Достык, 12.

На место прибыли министр внутренних дел, аким города Астаны, первый заместитель генерального прокурора и другие специальные службы.

Проведена незамедлительная эвакуация жителей прилегающих жилых домов.

В результате проведенной спецоперации все заложники освобождены, преступник обезврежен и водворен в ИВС.

Во время операции не пострадал ни один из заложников.

"По данному факту начато досудебное расследование по пунктам 4 и 8 части 2 статьи 261 Уголовного кодекса ("Захват заложников"). Проводятся следственные действия", – говорится в сообщении Генпрокуратуры РК.

18 июня вооруженный мужчина захватил отделение Kaspi банка в Астане. По данным СМИ, он требовал перевести все активы Kaspi в фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. Давал на исполнение своих требований три часа и угрожал убить заложников. По данным пресс-службы банка, в отделении находились только сотрудники банка.

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