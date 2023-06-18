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Долги Риддерской ТЭЦ составляют порядка 3,3 млрд тенге

Долги Риддерской ТЭЦ составляют порядка 3,3 млрд тенге Фото: пресс-центр ВКО
Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев первую поездку по региону начал с визита на один из важнейших объектов региона – АО "Риддер ТЭЦ", где провел совещание с руководством теплоисточника и подрядными организациями, задействованными в ремонтных работах, сообщает Zakon.kz.

Главе региона была представлена текущая ситуация по реконструкции объекта. Недавно назначенный генеральный директор Игорь Михайленко пять лет назад руководил данной ТЭЦ и знает ее особенности не понаслышке.

"В 2018 году работало 5 котлов, один был в резерве, функционировало 4 турбины, 52 МВт вырабатывалось и 1 млрд тенге был на счету компании. Владельцы эксплуатировали объект, не проводя должного ремонта, долги составляют 3,3 млрд тенге", – сообщил генеральный директор Игорь Михайленко.

По его словам, ремонтные работы ведутся согласно плану. Глава региона выслушал вопросы и дал соответствующие поручения руководителям профильных ведомств.

"Я выражаю благодарность сотрудникам, которые на протяжении всего этого времени работают во благо города, а также риддерцам за их терпение и понимание ситуации. Мы приложим все усилия, для того чтобы ремонтные работы завершить к началу отопительного сезона. Мы должны обеспечить теплом этот город", – сказал в заключение аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев.


Долги Риддерской ТЭЦ составляют порядка 3,3 млрд тенге

Фото: пресс-центр ВКО


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