Как продвигается ремонт на Риддерской ТЭЦ

Заместитель акима города Риддера Мурат Байжуменов рассказал, что на сегодняшний день в ремонтных работах на ТЭЦ задействовано 280 человек в рамках 11 договоров с подрядными организациями.

В ближайшее время количество работников планируется увеличить еще на 40 человек. Действует технический совет для обсуждения проблемных и текущих вопросов. В его состав входят специалисты ТЭЦ и представители подрядных организаций.

"Финансовых и других ресурсов достаточно, – подчеркнул Мурат Байжуменов. – Финансирование проекта обеспечено на 100 процентов. В полном объеме поступили средства из республиканского и областного бюджета. Теперь необходимо только наращивать темпы".

Фото: пресс-центр ВКО

В настоящее время полным ходом идет капитальный ремонт всех шести котлов (три котла высокого давления и три – среднего давления). Проводится замена изношенного оборудования. Трубы, необходимые для котлов, уже на месте.

Латунные трубы, которые идут на бойлеры (теплообменники), поступят сначала в Усть-Каменогорск, на Согринскую ТЭЦ. Затем их обожгут и оперативно доставят в Риддер.

Фото: пресс-центр ВКО

Поставка материалов идет в строгом соответствии с графиком. Вчера, 31 июля, на ТЭЦ поступили транспортные ленты для конвейеров подачи твердого топлива. Сейчас эти ленты разложены на ровной поверхности для выпрямления, затем их установят на всех действующих агрегатах.