Появилась информация об убийстве казахстанской журналистки в Грузии

В соцсетях Казахстана появилась информация о гибели казахстанской журналистки при странных обстоятельствах в Грузии, сообщает Zakon.kz.

Пост об этом опубликовала в группе "Журналисты Казахстана" на Facebook журналистка Назира Даримбет.

Она пишет, что ее коллега Жанбота Толеген, возможно, была убита Грузии. Об этом ей сообщили одноклассники Жанботы.

По словам Назиры, последний раз она общалась с коллегой по WhatsApp 19 мая. Потом Жанбота перестала выходить на связь.

"В субботу 20 мая у нас была офлайн встреча на курсе, она зарегистрировалась, сказала, что придет и не пришла, обычно она не пропускала эти встречи. Тогда я еще сильнее затревожилась, она не отвечала, телефон отключен". Назира Даримбет

Журналистка пишет, что с девушкой жил родственник - парень лет 30-35. Когда Назира решила проведать коллегу, дверь открыл этот родственник и сказал, что Жанбота уехала куда-то в область.



Назира отмечает родственника, как "немного неадекватного человека", но добавляет, что может и ошибаться.

Свой телефон парень дать отказался.

Не дождавшись вестей, журналистка в четверг 8 июня снова поехала к Жанботе домой.





"Машина стояла нетронутая во в дворе, как и в прошлый раз, но дверь никто не открыл мне. Я решила сходить в опорный рядом, но участкового и никого не было в участке. Потом через день 9 июня я нашла телефон участкового Багдата и обратилась к нему. В субботу 10 июня он днем и вечером ходил к ней домой, но дверь по-прежнему не открыли, света в окнах не было. А ее машины рядом с подъездом, по его словам, уже нет!" Назира Даримбет

По словам журналистки, участковый сказал ей сходить в Бостандыкский РУВД и написать заявление.



Назира акцентирует внимание, что ее коллега не могла так неожиданно надолго уехать, ничего не сказав.

Журналистка обратилась в правоохранительные ведомства.

В МИД РК на запрос от корреспондента Zakon.kz ответили, что проверяют эту информацию.

P. S. В Facebook появилась информация от Ерболат Алтайұлы, что они потеряли племянницу. Говорится, что ее похоронили 2 июня в селе Коянды.