В Казахстане с 2024 года заработает автоматизированная система госконтроля бизнеса

На совещании в правительстве под председательством премьер-министра Алихана Смаилова рассмотрели ход внедрения регулирования предпринимательской деятельности "с чистого листа" и автоматизации госконтроля в отношении субъектов бизнеса, сообщает Zakon.kz.

В ходе мероприятия было отмечено, что госорганами совместно с НПП "Атамекен" проанализированы 44 сферы регулирования бизнеса. В результате выявлено 10 108 требований, не соответствующих условиям новой регуляторной политики.



По данным министра национальной экономики Алибека Куантырова, на сегодняшний день сформирован единый пул из 386 поправок в законодательные акты, которые призваны исключить необоснованные требования к предпринимателям.

В ближайшее время их планируется добавить в проект закона по вопросам ведения бизнеса (9 пакет), который уже находится в Парламенте. Параллельно с этим госорганы ведут отмену и пересмотр требований в рамках подзаконных актов.

Кроме того, как сказано в публикации на сайте главы правительства, премьер-министр отметил, что в целом определенная работа по подзаконным актам, направленным на отмену или пересмотр регуляторных требований, уже проведена: из 625 актов принято 513. Вместе с тем на исполнении находятся еще 112.

В этой связи Алихан Смаилов поручил министерствам сельского хозяйства, энергетики, индустрии и инфраструктурного развития в срок до 30 июня завершить данную работу.

"Аппарату правительства в случае непринятия отраслевых приказов в установленный срок внести соответствующие представления о привлечении политических государственных служащих к дисциплинарной ответственности". Алихан Смаилов

Также премьер-министр поручил ответственным госорганам совместно с НПП "Атамекен" дополнительно проработать вопрос сокращения отчетности для бизнеса, что позволит значительно снизить нагрузку на предпринимателей.

В рамках рассмотрения второго вопроса повестки было отмечено, что в 2022 году завершена работа по автоматизации 35 сфер госконтроля бизнеса, в настоящее время проводится работа еще по 35 сферам.

Глава МНЭ Алибек Куантыров доложил, что платформа Smart Data Ukimet с автоматическим функционалом готова к эксплуатации. В настоящее время она проходит рабочую апробацию.

Таким образом, автоматизированная система государственного контроля и надзора заработает с 2024 года.

В заключении премьер-министр подчеркнул, что МСХ и МИИР необходимо до 30 июня обеспечить принятие отраслевых СУР, а также до 1 сентября завершить апробацию всех сфер контроля в системе Smart Data Ukimet в целом.



"Мы должны работу по автоматизации госконтроля завершить в этом году, чтобы уже со следующего года у нас все проверки и контроль осуществлялись на основе систем управления рисками". Алихан Смаилов

12 мая 2023 Смаилов заявил, что средний бизнес должен стать драйвером роста обрабатывающей промышленности.

Для облегчения доступа к государственным ресурсам и инфраструктуре по поручению президента разработана новая модель государственно-частного партнерства.

Мораторий на проверку бизнеса в Казахстане продлен до конца 2023 года: мораторий введен с 1 января 2020 года.