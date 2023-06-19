Цены на нефть выросли из-за снижения инфляции в США

Нефть марки Brent опускалась в цене ниже 72 долларов, однако к концу недели поднялась выше 76 долларов за баррель на фоне снижения годовой инфляции в США, сообщает Zakon.kz.

На прошлой неделе баррель нефти марки Brent стартовал с 71,84 доллара в понедельник 12 июня. Во вторник поднялся до 74,29. В среду цены опустились до 73,20 доллара, а в четверг бочка "черного золота" торговалась уже по 75,67 доллара, в пятницу – по 76,26.





Фото: Investing.com





Аналитики называют несколько причин роста нефтяных котировок.

Чуть помедленнее, цены

Прежде всего, позитив на нефтяных рынках возобладал благодаря снижению годовой инфляции в США. Этот показатель в мае составил 4% против 4,9% в апреле. Кроме того, индекс цен производителей (PPI) тоже оказался ниже прогнозируемого. Индекс PPI упал на 0,3% за месяц по сравнению с ростом на 0,2% в апреле, хотя аналитики ждали падения на 0,1%.

По словам директора "DAMU Capital Management" Мурата Кастаева, снижение годовой инфляции в США показывает эффективность действий ФРС по повышению ставок и говорит о скорой нормализации монетарной политики.

"Оставив ставку без изменения, ФРС сохранила для себя возможность новых ее повышений. Хотя с большей вероятностью пик ставок уже достигнут и дальше открывается путь к ее понижению". Мурат Кастаев

Соответственно, доллар США с большей степенью ожидает ослабление, нежели укрепление, что вызвало рост всех сырьевых активов, чьи цены номинируются в американской валюте.

С другой стороны, аналитик отмечает, что высокая ставка ФРС с лагом во времени замедляет экономический рост в крупнейшей экономике мира, а это сдерживает рост спроса на нефть. В результате, такие крупнейшие инвестиционные дома США, как Morgan Stanley и Goldman Sachs снижают свои прогнозы по цене на нефть во втором полугодии до 91 и 86 долларов соответственно.

По словам аналитика "Финам" Александра Потавина, ставка ФРС выросла с марта 2022 года ставка в общей сложности на 500 базисных пунктов. При этом ФРС спрогнозировала увеличение ставки в нынешнем году до 5,6%.

"Возможны еще два повышения – это стало неприятным сюрпризом для инвесторов, которые ожидали, что Федрезерв поднимет ставку в июле, а уже в конце этого года начнет ее снижать. Подобной настрой ФРС привел к укреплению доллара на фоне роста доходностей казначейских облигаций США и, как следствие, оказал давление сырьевые товары, в том числе и на нефть". Александр Потавин

Из других факторов, оказывающих давление на нефтяные котировки, Мурат Кастаев отметил повышение ставки Европейским центробанком с 3,25% до 3.5%. Аналитик считает, что это замедляет как инфляцию, так и экономический рост в еврозоне, а значит и спрос на топливо.

"Однако инвесторы понимают, что ЕЦБ движется в фарватере ФРС и со временем его действия также покажут эффективность и инфляция в единой европейской экономике тоже продолжит снижение". Александр Потавин

Китай тормозит

Влияет на нефтяные рынки и информация о китайской экономике. Последние данные демонстрируют, что темпы восстановления КНР снижаются из-за спада внутреннего спроса. Кроме того, официальные данные показывают, что рост промышленного производства составил в мае 3,5% в то время, как в апреле этот показатель был 5,6%. Наряду с этим розничные продажи в Поднебесной увеличились в прошлом месяце всего на 12,7%, между тем в апреле эта цифра достигала 18,4%. Также инвестиции в основной капитал продемонстрировали в мае подъем на 4% против роста на 4,7% месяцем ранее.

"Как видим, все ключевые показатели развития Китая оказались немного слабее, чем были в апреле. Это говорит о том, что китайская экономика восстанавливается медленнее, чем ожидалось ранее. В свою очередь Центральный Банк Китая был вынужден впервые с августа прошлого года снизить ключевую ставку на 10 базисных пунктов – c 2,75% до 2,65%. Этот шаг можно расценивать как меры по поддержке цен на энергоносители". Александр Потавин

Хотеть не вредно

Другим событием, поддержавшим цены на нефтяном рынке стало сообщение о планах Штатов планирует закупить 12 млн баррелей "черного золота" для пополнения стратегических запасов нефти после того, как в 2022 году из них было взято более 200 млн баррелей.

"Этот шаг будет иметь двойную цель: он не только пополнит опустевшие запасы США, но и повысит спрос, в ситуации, когда цены будут достаточно низкими". Александр Потавин

На снижение стоимости энергоносителей повлияли и данные о запасах нефти в США. Так, коммерческие запасы "черного золота" в Штатах за неделю выросли на 7,9 млн баррелей - до 467,1 млн баррелей. При этом аналитики прогнозировали уменьшение запасов всего лишь на 0,5 млн баррелей.

"Хотя в середине недели нефтяные котировки испытали провал из-за роста запасов нефти в США, это оказалось менее важным фактором, нежели снижение инфляции и политика ФРС". Мурат Кастаев

Ориентация – Север

Что касается казахстанского рынка нефти, то с 8 июня республика увеличила добычу на месторождении Кашаган на 9% до 256 600 баррелей в сутки.

По словам Александра Потавина, в последнее время Казахстан диверсифицирует свои сырьевые поставки, ориентируясь прежде всего на Китай. На майской встрече с председателем КНР Си Цзиньпином президент Касым-Жомарт Токаев поставил цель довести оборот между двумя странами до 40 млрд к 2030 году.

Прогнозируя стоимость "черного золота", эксперт отметил, что нефть марки Brent во второй половине года будет торговаться на более высоких уровнях, чем сейчас. По его мнению, цены будут находиться в диапазоне от 75 до 85 долларов за баррель.

В свою очередь Мурат Касатев считает, нынешняя стоимость нефти остается приемлемой для Казахстана, но при снижении цен ниже 65-70 долларов, стране придется либо изымать дополнительные средства из Нацфонда, либо увеличивать государственный долг. Пока же оснований для таких шагов нет. Аналитик дал прогноз о росте нефтяных цены в коридор 90-100 долларов во втором полугодии и подчеркнул, что такие котировки компенсируют более низкие цены первого полугодия.