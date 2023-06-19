День мотоциклиста: как сделать дороги Казахстана безопаснее

19 июня – Всемирный день мотоциклиста. В Казахстане популярность двухколесного транспорта растет, но вместе с тем обостряется и проблема безопасности на дорогах, сообщает Zakon.kz.

По данным Департамента полиции Алматы, только за 5 месяцев 2023 года зарегистрировано уже 17 ДТП с участием мотоциклов. В авариях пострадали десять человек и один погиб. Всего к административной ответственности привлекли 734 водителя мотоциклов.

"В основном привлекаются за нарушения правил маневрирования, создание аварийных ситуаций, проезд на запрещающий сигнал светофора и проезд по встречной полосе движения". руководитель пресс-службы ДП Алматы Салтанат Азирбек

Наибольшей головной болью полицейских, по словам Азирбек, являются водители электроскутеров и мопедов. С начала года в Алматы к административной ответственности за нарушение ПДД привлекли более 4 тыс. водителей мопедов. Зарегистрировано 114 ДТП, ранены 128, и один человек погиб.

О проблемах, касающихся мопедов и скутеров, также высказался самый известный байкер Казахстана – Дмитрий Петрухин, глава объединения KZBIKE.





Фото: из личного архива





"Многих, конечно, они нервируют: и пешеходов, и автомобилистов. Я всегда, когда общаюсь с мопедистами, в первую очередь говорю, мало того, что ты гоняешь как ненормальный, так у тебя сзади еще пассажир без шлема. Надо жестко относиться к этому, но чтобы относиться к этому жестко, обязательно надо провести легализацию этих транспортных средств". Дмитрий Петрухин

По мнению знаменитого путешественника, водителей мопедов необходимо сделать полноправными участниками движения на улицах Казахстана. Для этого нужно зарегистрировать такие транспортные средства, необходимо, чтобы он все прошли техосмотр, а владельцы получили права.

"Я много лет обращался и в Сенат, и в Мажилис, и в министерства, чтобы мопеды были узаконены. Но никто меня не услышал. Мне приятно, что в этом году очень серьезно начали к этому относиться, но сделать все нужно в правильном законодательном отношении. Ведь большинство этих ребят зарабатывают таким образом деньги, и государство не должно лишать их этой возможности". Дмитрий Петрухин

На сегодня закон о регистрации средств индивидуальной мобильности и получении прав их водителями пока находится на стадии разработки. Презентован он будет, скорее всего, уже осенью.

Почему казахстанцы пересаживаются на байки?

Но раз день праздничный, то стоит упомянуть и об очевидных достоинствах мотоциклов и иных малых средств мобильности. Всемирный день мотоциклиста зародился именно ради популяризации двухколесного транспорта как альтернативы автомобилям. Так, в 2000 году в США была организована благотворительная организация "День езды на работу на мотоцикле".

Уже в 2001 году праздник стал официальным и отмечался в третью субботу июля. Спустя семь лет дата была передвинута на месяц раньше – третий понедельник июня, так как во многих странах июль приходится на сезон дождей.

В праздничный день байкеры проводят различные флешмобы, а мотоклубы организовывают всевозможные шоу с целью показать автомобильному сообществу, что мотоцикл – это практичное средство передвижения. Действительно, байк занимает значительно меньше места на дороге и парковке, а также потребляет меньше топлива.

Благодаря этим преимуществам многие казахстанцы и пересаживаются на двухколесный транспорт. Один из представителей байкерского сообщества – священник из Алматы Андрей Шкляр. По его мнению, мотоцикл идеально подходит для передвижения по алматинским пробкам.





Фото: из личного архива

К вопросу он подошел серьезно и перед тем, как купить свой первый мотоцикл Honda NC700, отучился в мотошколе. Впоследствии из городского мотоциклиста отец Андрей перерос в мотопутешественника. В 2019 году они с супругой ездили в Грузию на мотоцикле.



"Я уверен, что мое увлечение мотоциклами не противоречит служению Церкви. В этом плане у меня всё находится на своих местах. Думаю, это даже в какой-то мере наоборот помогает делу проповеди, так как люди из среды байкеров, когда узнают, что я священник, начинают задавать вопросы о вере". Андрей Шкляр

Наталья Овчинникова, Агентство православных новостей