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Несколько автопожаров за день произошло в Казахстане

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 19:22 Фото: пресс-служба МЧС РК
За день в Казахстане произошло пять пожаров на транспорте, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, загорелись четыре легковых автомобиля и один трактор в городах Астана, Алматы и Атырау, а также в Жетысуской области и ВКО.

"МЧС призывает всех автолюбителей строго соблюдать правила пожарной безопасности на дорогах и быть бдительными, чтобы избежать подобных происшествий", – говорится в сообщении.
пожар, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 19:22

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что машина вспыхнула в районе кладбища в Акмолинской области.

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Жетысуская область Астана МЧС РК Алматы Атырау Восточно-Казахстанская область Казахстан Пожар 2024 год
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