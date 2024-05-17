Несколько автопожаров за день произошло в Казахстане
Фото: пресс-служба МЧС РК
За день в Казахстане произошло пять пожаров на транспорте, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба МЧС РК, загорелись четыре легковых автомобиля и один трактор в городах Астана, Алматы и Атырау, а также в Жетысуской области и ВКО.
"МЧС призывает всех автолюбителей строго соблюдать правила пожарной безопасности на дорогах и быть бдительными, чтобы избежать подобных происшествий", – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что машина вспыхнула в районе кладбища в Акмолинской области.
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