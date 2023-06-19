Дожди прогнозируют по всему Казахстану

Синоптики рассказали, какая погода ожидает казахстанцев с 20 по 22 июня 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", по всей стране прогнозируют дожди.

"На большей части Казахстана пройдут дожди с грозами, на севере, востоке, в горных районах юго-востока – сильные дожди с градом и шквалом, ожидается усиление ветра, на юго-западе – с пыльной бурей", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, высотная ложбина пониженного давления будет способствовать понижению температуры воздуха в ночные часы на севере до +5+13°С, на востоке до +7+15°С.

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О том, какой будет погода в Казахстане в июне 2023 года, можно узнать здесь.