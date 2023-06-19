Как сейчас живут в зоне пожаров в Абайской области: репортаж с места событий

Пожары в регионе нанесли большой ущерб, и работники лесничеств уже думают, как расчистить лес и приступить к его восстановлению. Ну а пожарные остаются на боевом посту. В местах, где еще несколько дней назад бушевал огонь, побывал корреспондент Zakon.kz.

В Озерках все спокойно

Озерский сельский округ – это ближайший пригород Семея. Эти территории формально относятся к самому областному центру – в этом уникальность Семея, у которого самая крайняя точка городской территории "оттянулась" на 350 км.

Фото: Zakon.kz

И Озерский сельский округ, в который входит девять населенных пунктов, считается городской территорией. И даже лесничества здесь входят в состав Семипалатинского филиала ГЛПР "Семей орманы".

Эти села – Талицу, Тепкаши, Половинки, Каштак и оба лесничества – Каштакское и Талицкое – и отбивали от верхового пожара работники лесного хозяйства Абайской и Павлодарской областей, а также пожарные, спасатели и военные, прибывшие сюда из Алматинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Акмолинской областей.

Фото: Zakon.kz

Однако до Озерок – ближайшей точки округа к Семею – огонь не дошел. Здесь даже задымления не было, и поэтому сельчане оставались в своих домах и даже принимали жителей соседних сел.

Но именно здесь развернулись главные работы по обеспечению бойцов, занятых на борьбе с пожаром, комфортными бытовыми условиями и отличным горячим питанием.

Главный штаб развернули в сельской школе, где есть и столовая и места, где можно расположить на отдых уставших бойцов.

Фото: Альбина Халел

"Часть учителей уже ушли в отпуск, но, едва возникла необходимость в организации эвакуации детей и взрослых, а потом и в работе полевой кухни, все, как один, добровольно пришли в школу, чтобы работать до конца", – рассказывает директор Озерской средней школы Бакытгуль Турганбаева.

Так как в Озерках учатся дети, проживающие в Каштаке, Потовиках и Тепкаши, то с эвакуацией этих семей помогали учителя. Контролировали, чтобы все выехали из села, как добрались до места, как живут в эвакуации.

А потом, когда прибыли пожарные и воинские части МЧС Карагандинской и Алматинской областей, в школьной столовой развернулась первая полевая кухня. Продукты доставлял городской акимат, волонтеры, спонсоры, депутаты городского и областного маслихатов. Все они дежурили на месте пожара сутками напролет, спя урывками.

Фото: Озерская средняя школа

Своя вахта сложилась и на кухне. Учителя, техработники школы, сельчанки, пришедшие на полевую кухню добровольно, все работали на то, чтобы обеспечить горячим питанием.

"В такой трудный момент было только одно желание – хоть каким-то образом помочь нашим мужчинам. Все старались обеспечить их вкусными завтраками, обедами и ужинами, приготовленными по-домашнему", – говорит учитель биологии Озерской средней школы Замира Сулейменова.

Но больше всего переживали за своих. Ведь почти у каждой из этих женщин на пожаре работали мужья, отца, братья, родственники, друзья и знакомые.

Вот и у заведующей библиотеки Озерской средней школы Алиман Жумановой на пожаре работал супруг – лесничий Дидар Кабылканов.

"Такое чувство, что душа твоя вместе с мужем. Эти шесть дней были очень трудными для всех нас. Особенно, для детей. Буквально позавчера муж вернулся, чему мы очень рады. Рады, что он жив и здоров", – поделилась своими переживаниями Алиман Жуманова.

По ее словам, супруг первые трое суток вообще не выходил на связь, и они не знали о нем ничего. Нетрудно представить, каково было матери троих детей.

Но сидеть и горевать времени не было. Уже через день-другой, когда обстановка на пожаре стала совсем тревожной, полевую кухню перевели на базе детского лагеря "Орбита" прямо возле Каштакского лесничества. И здесь до сих пор кормят бойцов, а в корпусах лагеря они отдыхают после огненной вахты.

"Мы такой лес и не видели…"

А в Озерках сейчас, когда опасность миновала и осталась работа по тушению небольших очагов возгорания, от трудов отдыхают солдаты-срочники. Они прибыли в Семей из Алматинской области. Во время беседы с ними выяснилось, что молодые бойцы пришли служить из Актобе, Тараза, Петропавловска, Астаны и других городов и областей, где и леса-то толком не видели.

Фото: Zakon.kz

"В наших местах все больше степей да полупустынь, а вот такой большой лес мы в Семее впервые увидели. Он очень красивый. И так жаль, что теперь очень многие его участки сгорели", – говорят парни.

По их словам, из Алматинской области на место пожара прибыл почти целый полк МЧС РК. Только до места назначения они добирались целые сутки. И как только прибыли, сразу же приступили к тушению.

Андрей Савин, Владимир Весна. Виктор Пюро, Виктор Букивский, Казыбек Оспанов и еще 70 таких же солдат вооружились ранцами с водой, лопатами и хлопушками, чтобы тушить низовой пожар. В самое пекло юных солдатиков не пускали – берегли молодежь.

Фото: Zakon.kz

"Родители писали, звонили, переживали за нас. Спрашивали, как обстановка на пожаре? Кормят ли нас, как и где мы спим", – говорят юноши.

Сейчас они отдыхают, приводят в порядок форму и ждут приказа о возвращении в часть. Да и служить им осталось каких-то 150 дней.

Дни покоя и тревоги

Если военных и часть подразделений МЧС из разных областей отпустили обратно по домам, то для пожарных Семея, лесников резерватов "Семей орманы" и "Ертіс орманы", а также частей МЧС из Алматинской области борьба с пожаром все еще продолжается. И так будет, пока не затушат последний очаг возгорания.

Фото: Zakon.kz

Вот и теперь, проезжая Каштак, мы увидели у края согры – лиственного леса, растущего вдоль поймы Иртыша – два пожарных расчета. Пожарные разворачивали рукава и бежали вглубь густой лесной чащи. Через несколько минут они возвратились: новый очаг пожара был благополучно ликвидирован.

Фото: Zakon.kz

"Здесь сильного горения не было – лишь небольшой очаг. На тушении работали алматинский гарнизон ПЧ-7 совместно с пожарными ПЧ-2 Семея. Горело примерно 50 квадратных метров", – рассказал начальник караула ПЧ-7 Алматы, лейтенант гражданской защиты Чингиз Сабитов.

Здесь работало 12 парней. И после ада, который они прошли всего пару дней назад, небольшой очаг возгорания в согре для них – усталых, прокопченных до черноты, мужественных парней – работа для новичка.

Фото: Zakon.kz

Сделав свое дело, пожарные свернули рукава и уехали отдыхать в Каштакское лесничество и лагерь "Орбита", где расположились главные силы и средства, направленные на тушение пожара на этом участке.

Лес лесу рознь

В этом убедились на собственном опыте сотрудники резервата "Ертіc орманы", прибывшие в Семей из Павлодарской области. На помощь пришло 3 пожарные машины, автобус, ГАЗель и 43 человека. За несколько дней в Абайскую область из павлодарского резервата прибыла уже третья смена лесников. И только инженерно-технический состав управления резервата находится на пожаре с первых же дней.

Фото: Zakon.kz

"Мы работали в районе Талицы, где был самый сильный верховой пожар. Ну, скажу я вам, бор в Семее совершенно другой. У нас лес протирается на равнинах: нет ни сопок, ни барханов из песка. И проехать можно на любой технике. Здесь же очень сложный рельеф, и добраться до очага возгорания очень непросто", – делились впечатлениями павлодарские лесники.

Кстати, по наблюдениям семейских пожарных, у тех, кто в лесах не работал, техника тушения отличается.

"Было видно, что на пожаре работают другие ребята. Они разворачивались, словно тушили бытовой пожар. Приезжали, разворачивали рукава, бежали в лес, чтобы с земли тушить верховой пожар. Мы же работаем совсем по-другому", – рассказал начальник ПЧ-2 Семея ДЧС области Абай, капитан гражданской защиты Ерлан Сейтенов.

Фото: Zakon.kz

По его словам, семейские пожарные тушат лес "с брони", не покидая машину. Стоя на крыше автоцистерны, они тут же разворачивают рукава, и бьют по горящим соснам прямо с машины.

Это делается для того, чтобы максимально обезопасить бойцов: если дунет ветер, и пожар стремительно пойдет вперед, то, не теряя времени на сворачивание рукавов, пожарные тут же могут покинуть опасное место. Этот метод не раз спасал жизни парней.

Но даже и они, опытные пожарные, которым приходилось тушить не один лесной пожар, в этот раз ужасались от его масштабов и охваченной огнем территории.

Фото: Zakon.kz

"Я в пожарной службе уже шесть лет. Но никогда мне не доводилось тушить пожар подобной сложности", – признался командир отделения ПЧ-2 Семея, сержант гражданской защиты Арман Кабдулин.

Тоже самое говорит и начальник ПЧ-2 Семея Ерлан Сейтенов, который прослужил пожарным уже 14 лет.

"Самым сложным моментом стал неутихающий порывистый ветер, который дул днем и ночью. Хотя обычно ночью ветер стихает, что дает возможность локализовать пожар, а потом уже вести работу по ликвидации очага возгорания. В этот раз ветер нам такого шанса просто не дал", – говорит Ерлан Сейтенов.

Главное, дома нам отстояли

Ну а в села, которые в течение многих дней были под реальной угрозой, понемногу возвращаются жители. Их главные заботы на сегодняшний день – это уход за скотом и огородом.

Ну и, конечно, совсем свежи в памяти дни, когда им пришлось, бросив дом и хозяйство, спасаться от огненной стихии.

Фото: Zakon.kz

Как рассказали супруги Сеиглагы и Алмагуль Манабаевы, они покинули село Каштак вечером 9 июня.

"Никто из сельского акимата к нам не приезжал. Мы сами решили, что надо скот угонять в пойму Иртыша, в согру, где у них будет пища и вода", – вспоминают супруги Манабаевы.

У них в хозяйстве пять коров и столько же телят. Их они угнали в согру, оставив на произвол судьбы.

В эвакуации им помог сын, который приехал из города, собрал все вещи родителей, погрузил в машину и увез их к себе домой. Им даже гусей и бройлеров пришлось с собой забрать: их ведь нужно кормить гораздо чаще, чем коров или баранов.

Фото: Zakon.kz

Свой скот угоняли туда же, в согру, и их соседи, у которых тоже немало коров и телят – их единственный источник дохода и пропитания. И каждый думал при этом: а вернутся ли он домой? Как они будут жить дальше, если коровы, телята, овцы и козы погибнут в пожарище? Но все обошлось. И сегодня они загоняют объевшихся и почти не доенных за это время коров по стойлам.

"Когда угроза стала не такой реальной, нам, сельчанам, разрешили приезжать в село, чтобы мы за 1-2 часа могли покормить и подоить коров, накормить птицу, полить огород. Вот так и мотались из города на машинах утром и вечером", – рассказывает Сеилгазы Манабаев.

Фото: Zakon.kz

И хоть в Каштаке тоже был верховой пожар, но все же не такой силы, как в Талице. Здесь верховой пожар подошел вплотную к Талицкому лесничеству. До корпусов оставалось каких-то 40-50 метров. Лесники и пожарные отбивали от огня и село, и лесничество. И в этом бою люди вышли победителями: в Талице не сгорел ни один дом.

Но поволноваться, конечно, пришлось всем.

Фото: Zakon.kz

"Когда объявили эвакуацию, никто из сельского акимата даже не позаботился, чтобы помочь вывезти из дома мою тещу – труженицу тыла, инвалида I группы. Спасибо полицейским и пожарным, общими усилиями мы ее вывели и усадили в машину", – говорит житель Талицы Вадим Матухов.

По словам его супруги, Сауле Минешевой, проработавшей в Талицкой основной школе с 1981 года учителем русского языка и литературы, ее маму они смогли довезти только до Озерок. Там ее оставили на попечение родственников, а сами уехали в Семей, где у семьи есть своя квартира.

Фото: Zakon.kz

Но перед тем, как уехать из Талицы, Вадим Матухов сделал все, чтобы оградить родное село от угрозы огня. В ночь с 8 на 9 июня, когда пожар разгорался с особой силой, житель села вместе с племянником на собственных тракторах сделали вокруг Талицы дополнительную опашку.

Именно тогда к трактористам прибыли двое неизвестных парней, который рассказали, что приехали из Долонского лесничества, из села Мостик, чтобы помогать здешним лесникам с пожаром.

"Я в тот момент пахал, когда мужики подъехали и спросили, местные ли мы. Мы ответили, что да, местные. Они попросились с нами побыть, потому что дороги не знали, а на дворе глубокая ночь. Вот так и стали вместе на тракторах пахать вокруг села. А потом заночевали прямо в тракторах", – рассказывает Вадим Матухов.

По его словам, около трех ночи затрещала рация, и новые знакомцы, заведя тракторы, поехали в сторону Каштака. Больше они их не видели.

И только потом, когда в социальных сетях появилась фотография пропавшего без вести Сергея Архипова, он понял, что именно этот парень ночью помогал ему спасать село.

"Обидно за Архипова. Говорят, что 14 погибших лесников – герои, а он, вроде как и ни причем. А почему так?", – недоумевает сельчанин.

Фото: Zakon.kz

Обидно Вадиму Матухову также, что его, здорового мужика, отправили в эвакуацию вместо того, чтобы из числа крепких сельчан собрать отряд добровольцев, которые были готовы отстоять от пламени свои дома. Вместо этого, он был вынужден ежедневно ездить из города в Талицу, чтобы ухаживать за скотиной. Да еще и не сразу попадал в село: много раз приходилось часами ждать, когда жителей села пропустят свозь кордон.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

А еще никто в Талице не может сейчас даже голову поднять от земли: всюду вокруг села они видят сгоревший лес. Женщины откровенно плачут, а мужчины, тяжело глотают комок в горле.

Фото: Zakon.kz

"У меня слезы наворачиваются, когда я эти мертвые сосны вижу. У меня отец в лесничестве проработал 30 лет. А мы ничего не смогли сберечь", – вытирая слезы, говорит Сауле Минешева.

Мы с вами лес не увидим

Так считает руководитель Талицкого лесничества Семипалатинского филиала ГЛПР "Семей орманы" Даулет Байбулатов – опытный лесовод, который в прошлые годы возглавлял резерват "Семей орманы".

Фото: Zakon.kz

"Мы пережили волну крупных лесных пожаров в конце 1990-х и начале 2000-х годов, перед тем, как был образован резерват. Но тогда это были пожары локальные. Сейчас же огромные площади леса выгори буквально за несколько дней: огонь шел единым фронтом", – с горечью говорит Даулет Байбулатов.

По его словам, огонь прошел практически по всей площади Талицкого лесничества, но островки "зелени" еще остались. И совсем скоро, как только затушат пожар, сотрудники отдела лесоустройства пойдут в сгоревшие леса, чтобы определить участки, подлежащие санитарной рубке.

Фото: Zakon.kz

"Нам предстоит заготовка древесины, надеемся, что ее реализация будет осуществляться правильно, по закону. Но не убрать этот сгоревший лес мы не имеем права: иначе он станет рассадником вредителей, и погибнет лес, не тронутый огнем", – говорит Даулет Байбулатов.

По словам руководителя лесничества, всем предстоит огромная работа по восстановлению. Нужны будут дополнительные площади под временные и постоянные питомники, нужны будут дополнительные рабочие руки, добровольцы, которые бы помогали выращивать сеянцы сосны, чтобы восстановить лес.

И в этом лесникам готовы помочь учителя Озерской средней школы. Как рассказала директор сельской школы Бакытгуль турганбаева, в июне в школе должен был состояться первый слет школьных лесничеств, которые будут организовываться в Озерском сельском округе совместно с Центром творчества детей и молодежи "Исток" в Семее. Но пожар спутал все планы.

"Мы готовы помогать нашим лесничествам всеми силами. Будем на подоконниках в рекреациях выращивать сеянцы сосны в стаканчиках, а весной и осенью участвовать в посадке на места гари. Это наш священный долг. Мы живем рядом с лесом – он наш родной дом", – говорят педагоги.

Фото: Zakon.kz

Но увидеть оживший зеленый бор в этих местах удастся, скорее всего, лишь их внукам или даже правнукам. По словам лесников, понадобится около ста лет, чтобы восстановить лес после пожара такой силы.

Как говорит Даулет Байбулатов, только на то, чтобы зачистить бор от горельника и завершить санитарные рубки по все площади пожара, понадобится 40-50 лет. Еще с десяток лет, чтобы увидеть, как сомкнутся кроны лесных культур.