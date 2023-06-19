Изменились сроки продажи билетов на поезд в Казахстане

Министр индустрии и инфраструктурного развития приказом от 9 июня 2023 года внес изменения в "Правила организации продажи проездных документов (билетов) на железнодорожном транспорте в Республике Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Согласно внесенным поправкам, продажа билетов осуществляется в сроки:

на пассажирские поезда – не менее чем от 45 до 1 суток до отправления поезда с пунктов формирования или оборота пассажирского поезда, вагонов беспересадочного сообщения, с промежуточной станции в зависимости от режима продажи или наличия мест; (Ранее этот срок составлял от 45 суток и до отправления поезда).

до отправления поезда с пунктов формирования или оборота пассажирского поезда, вагонов беспересадочного сообщения, с промежуточной станции в зависимости от режима продажи или наличия мест; (Ранее этот срок составлял от 45 суток и до отправления поезда). на пригородные поезда – от 10 до 1 суток. (Ранее было – от 10 суток до отправления поезда).

Продажа билетов прекращается за 10 минут до отправления поезда. (Прежде было – за 5 минут до отправления поезда).

Продажа билетов на поезд с пересадкой и переоформление билета на ранее уходящий поезд осуществляется с учетом разницы не менее 1 часа между временем прибытия пассажира на эту станцию и его отправлением с этой станции при наличии мест. (Ранее разница составляла не менее 3 часов).

Кроме того, если билет оформляется через интернет-ресурсы, электронные терминалы и фискализированные билетно-кассовые комплексы, в нем указываются серия и/или номер проездного документа. (Ранее указывались и серия и номер билета). Также поправками исключено требование по нанесению на такой билет защитного кода.

Приказ вводится в действие 27 июня 2023 года.