Свыше 161 тыс. иностранных авто легализовали в Казахстане

Старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД Алтынбек Жамалиев на брифинге в МВД 19 июня 2023 года рассказал, сколько иностранных авто легализовали казахстанцы с начала акции, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алтынбек Жамалиев отметил, что легализация иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года, проводится в Казахстане с 23 января 2023 года.

"По состоянию на 16 июня легализовано более 161 тыс. автомобилей, еще свыше 13 тыс. ожидают регистрации. Также поставлено на казахстанский учет около 7 тыс. автомобилей-конструкторов, легализацию которых мы начали с 22 мая 2023 года", - сообщил он.

По его словам, до завершения легализации остается две недели.

Между тем, как отмечает спикер, всем гражданам Казахстана, подавшим заявки до 1 июля 2023 года, будет предоставлено право легализовать автомобили после указанного срока, при условии соответствия автомобилей предъявляемым требованиям к легализации.

"Если вы через eGov.kz или мобильные приложения банков второго уровня подали заявку, то после 1 июля ваши заявки продолжат рассматривать. Главное, вам нужно успеть подать заявку до 1 июля", - заверил он.

Что касается автомобилей, которые не были сняты с учета по месту прежней регистрации в странах Евразийского экономического союза и по этой причине не были легализованы, то, по словам Алтынбека Жамалиева, владельцам указанных автомобилей будет предоставлено право поставить их на временный учет в Казахстане сроком на пять лет под обязательство об обратном вывозе или их последующей первичной регистрации в Казахстане.

"При постановке на временный учет будут выдаваться свидетельство о регистрации транспортного средства и государственные номерные знаки Казахстана. В этом случае уплачиваются госпошлины за госрегистрацию номерного знака в размере 9 660 тенге, свидетельство о регистрации авто в размере 4 313 тенге и сбор за обычную регистрацию – 863 тенге. В свидетельстве о регистрации будут указываться запись о временном учете, без права отчуждения и выезда за пределы Казахстана", - заявил спикер.

Регистрационные документы и государственные номерные знаки иностранного государства будут сдаваться на хранение в Госкорпорацию "Правительство для граждан".

Если граждане Казахстана решат вывезти указанные автомобили за пределы страны они должны будут сдать регистрационные документы и госномерные знаки Республики Казахстан, после чего им будут возвращены регистрационные документы и госномера иностранного государства.

В случае, если автомобили будут сняты с учета в стране прежней регистрации и граждане Казахстана примут решение осуществить их первичную регистрацию в Казахстане на них будут распространяться условия легализации с уплатой сбора за первичную регистрацию в размере 200 000 тенге и без взимания утилизационного платежа.

5 мая 2023 года сообщалось, что в Казахстане официально разрешили легализовать автомобили-конструкторы.

За регистрацию автоконструкторов нужно заплатить 200 тысяч тенге. Подать заявку можно онлайн через Egov и приложения банков. В документах будет указан запрет на продажу и эксплуатацию за пределами Казахстана.