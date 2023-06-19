Пожар в Коргалжынском заповеднике ликвидировали
Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
Сегодня, 19 июня, в 6:40 возгорание камыша в районе озера Сарыколь на территории государственного природного парка "Коргалжынский заповедник" ликвидировано, сообщает Zakon.kz.
По данным областного ДЧС, общая площадь пожара составила 150 га.
"Пожарные боролись с огнем в сложных условиях, связанных с усилением ветра, также с заболоченной местностью. В связи с затруднением прохождения пожарной техники тушение было осуществлено с воздуха. Наземными силами и средствами производилось окарауливание для недопущения распространения огня на степной массив", – говорится в сообщении.
В ликвидации были задействованы 23 единицы техники и 78 человек из государственного национального парка, ДЧС Акмолинской области и ДЧС Астаны. Также в тушении были задействованы два вертолета Ми-8 АО "Казавиаспас". За весь период ликвидации возгорания осуществлено 202 сбросов воды объемом более 600 тонн.
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14 июня произошло возгорание камыша в районе озера Сарыколь на территории государственного природного парка "Коргалжынский заповедник". На месте был развернут оперативный штаб под руководством акима Коргалжынского района Берика Жанбаева и начальника ДЧС Нурлана Атыгаева.
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