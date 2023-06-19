Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Пожар в Коргалжынском заповеднике ликвидировали

Пожар ликвидировали в Коргалжынском заповеднике Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
Сегодня, 19 июня, в 6:40 возгорание камыша в районе озера Сарыколь на территории государственного природного парка "Коргалжынский заповедник" ликвидировано, сообщает Zakon.kz.

По данным областного ДЧС, общая площадь пожара составила 150 га.

"Пожарные боролись с огнем в сложных условиях, связанных с усилением ветра, также с заболоченной местностью. В связи с затруднением прохождения пожарной техники тушение было осуществлено с воздуха. Наземными силами и средствами производилось окарауливание для недопущения распространения огня на степной массив", – говорится в сообщении.

В ликвидации были задействованы 23 единицы техники и 78 человек из государственного национального парка, ДЧС Акмолинской области и ДЧС Астаны. Также в тушении были задействованы два вертолета Ми-8 АО "Казавиаспас". За весь период ликвидации возгорания осуществлено 202 сбросов воды объемом более 600 тонн.

Материал по теме

Пожар в Коргалжынском заповеднике локализовали

14 июня произошло возгорание камыша в районе озера Сарыколь на территории государственного природного парка "Коргалжынский заповедник". На месте был развернут оперативный штаб под руководством акима Коргалжынского района Берика Жанбаева и начальника ДЧС Нурлана Атыгаева.

Читайте также

На востоке Казахстана ликвидировали пожар в Катон-Карагайском нацпарке

Полиция Грузии раскрыла детали убийства казахстанской журналистки

Астанчан напугал дым на левом берегу столицы

Динара Халдарова
Акмолинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Президент
В Казахстане восстановят три приграничных района
Появилась информация об убийстве казахстанской журналистки в Грузии
Появилась информация об убийстве казахстанской журналистки в Грузии
Астану накрыл первый ливень
Астану накрыл первый ливень
предполагаемый захватчик
Подробности о захватчике банка в Астане: он состоял на наркоучете
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления