Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Астанчан напугал дым на левом берегу столицы

Астанчан напугал дым на левом берегу столицы Фото: Telegram/myastanacity
19 июня 2023 года в социальных сетях жители Астаны стали делиться фотографиями дыма. Как рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе столичного ДЧС, на левом берегу горит сухостой.

Фотографии опубликовали в столичных Instagram-пабликах и Telegram-каналах.


В ДЧС Астаны рассказали, что 19 июня к ним поступило сообщение о возгорании сухостоя. В 9:12 подразделения ДЧС Астаны выехали на место.

"По прибытию огнеборцев установлено, что происходит горение сухостоя между шоссе Коргалжын и объездная в сторону Косшы", – сообщили в пресс-службе.

В ликвидации возгорания задействованы 22 человека личного состава и пять единиц техники ДЧС Астаны, а также поливомоечная машина акимата города.

Материал по теме

Пожар в Коргалжынском заповеднике ликвидировали

Ранее сообщалось, что 19 июня в 6:40 возгорание камыша в районе озера Сарыколь на территории государственного природного парка "Коргалжынский заповедник" ликвидировано. Общая площадь пожара составила 150 га. Возгорание произошло 14 июня.

Читайте также

На востоке Казахстана ликвидировали пожар в Катон-Карагайском нацпарке

Полиция Грузии раскрыла детали убийства казахстанской журналистки

В Шымкенте после тренировки скончался военнослужащий

Динара Халдарова
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Президент
В Казахстане восстановят три приграничных района
Появилась информация об убийстве казахстанской журналистки в Грузии
Появилась информация об убийстве казахстанской журналистки в Грузии
Астану накрыл первый ливень
Астану накрыл первый ливень
предполагаемый захватчик
Подробности о захватчике банка в Астане: он состоял на наркоучете
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления