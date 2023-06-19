Астанчан напугал дым на левом берегу столицы

19 июня 2023 года в социальных сетях жители Астаны стали делиться фотографиями дыма. Как рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе столичного ДЧС, на левом берегу горит сухостой.

Фотографии опубликовали в столичных Instagram-пабликах и Telegram-каналах.





В ДЧС Астаны рассказали, что 19 июня к ним поступило сообщение о возгорании сухостоя. В 9:12 подразделения ДЧС Астаны выехали на место.

"По прибытию огнеборцев установлено, что происходит горение сухостоя между шоссе Коргалжын и объездная в сторону Косшы", – сообщили в пресс-службе.

В ликвидации возгорания задействованы 22 человека личного состава и пять единиц техники ДЧС Астаны, а также поливомоечная машина акимата города.

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Ранее сообщалось, что 19 июня в 6:40 возгорание камыша в районе озера Сарыколь на территории государственного природного парка "Коргалжынский заповедник" ликвидировано. Общая площадь пожара составила 150 га. Возгорание произошло 14 июня.