На востоке Казахстана ликвидировали пожар в Катон-Карагайском нацпарке

В Восточно-Казахстанской области 19 июня ликвидировали пожар в Катон-Карагайском нацпарке, сообщает Zakon.kz.

По данным областного ДЧС, пожар на территории Аксуйского филиала РГУ "Катон-Карагайский национальный природный парк" (Усть-Язовское лесничество) в 3 км от села Сенное Катон-Карагайского района ликвидирован 19 июня в 12:00 на площади 15 га.

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О том, что горит Катон-Карагайский нацпарк, стало известно 18 июня. Сообщалось, что горит трава, кустарники в труднодоступной горной местности.