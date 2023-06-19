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На востоке Казахстана ликвидировали пожар в Катон-Карагайском нацпарке

На востоке Казахстана ликвидировали пожар в Катон-Карагайском нацпарке Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
В Восточно-Казахстанской области 19 июня ликвидировали пожар в Катон-Карагайском нацпарке, сообщает Zakon.kz.

По данным областного ДЧС, пожар на территории Аксуйского филиала РГУ "Катон-Карагайский национальный природный парк" (Усть-Язовское лесничество) в 3 км от села Сенное Катон-Карагайского района ликвидирован 19 июня в 12:00 на площади 15 га.

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О том, что горит Катон-Карагайский нацпарк, стало известно 18 июня. Сообщалось, что горит трава, кустарники в труднодоступной горной местности.

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