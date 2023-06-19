США и Китай договорились работать над улучшением отношений

19 июня председатель КНР Си Цзиньпин встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в ходе последней из серии переговоров между посланником Вашингтона и ключевыми китайскими чиновниками в Пекине, сообщает Zakon.kz.

Это была их первая встреча за более чем семь месяцев. Энтони Блинкен присутствовал на встрече Си со своим американским коллегой Джо Байденом в кулуарах саммита G20 на Бали в ноябре.



В своем вступительном слове Си сказал, что переговоры между Блинкеном и китайскими чиновниками были "откровенными и глубокими".

Пекин, по его словам, четко изложил свою позицию, и обе стороны достигли соглашения по "некоторым конкретным вопросам", без дальнейших уточнений.

"Взаимодействие между государствами всегда должно быть основано на взаимном уважении и искренности. Я надеюсь, что благодаря этому визиту, секретарь, вы внесете еще больший позитивный вклад в стабилизацию отношений между Китаем и США". Си Цзиньпин

Двухдневный визит Блинкена в Китай, который завершится 19 июня, был одним из ключевых итогов встречи Си и Байдена, в ходе которой они договорились работать над улучшением отношений.

Ранее в тот же день главный дипломат Китая Ван И призвал США "глубоко задуматься" и справиться с разногласиями с Пекином, приписав ухудшение отношений "ошибочному восприятию" Китая Вашингтоном.

По данным китайского телеканала CCTV, Ван сказал Блинкену, что его поездка в Пекин пришлась на "критический момент" в отношениях между США и Китаем, и "необходимо сделать выбор между диалогом и конфронтацией, сотрудничеством и конфликтом".

"Китайско-американские отношения пережили взлеты и падения, и США необходимо глубоко задуматься и работать с Китаем, чтобы совместно справиться с разногласиями и избежать стратегических неожиданностей. С позиции ответственности перед народом, историей и миром мы должны обратить вспять нисходящую спираль китайско-американских отношений, добиваться возвращения на здоровый и стабильный путь и работать вместе, чтобы найти правильный путь для Китая и США в новую эпоху". Ван И

Ван И также призвал США не считать, что Китай стремится к доминированию, и "неверно оценивать" Пекин на основе траекторий традиционных западных держав.

Политик также призвал США отменить односторонние санкции против Китая, прекратить подавление технологического развития Китая и не вмешиваться во внутренние дела Пекина.



Говоря о Тайване, Ван И подчеркнул, что сохранение его национального единства всегда будет в центре основных интересов Китая.

Согласно китайскому заявлению о встрече, Блинкен поделился с Ваном взглядами Вашингтона, добавив, что США рассчитывают на укрепление связей с Китаем и ответственное урегулирование разногласий.

По словам представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера, Блинкен подчеркнул важность поддержания открытых линий связи для снижения риска неправильного восприятия и просчетов.



Блинкен поднял ряд вопросов, "вызывающих озабоченность", и подчеркнул, что США "всегда будут отстаивать интересы и ценности американского народа".

Энтони Блинкен является самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Китай за последние пять лет. Блинкен должен был посетить Китай ранее, но отложил свои планы в феврале, когда предполагаемый китайский шпионский аэростат пролетел над американской территорией.

Наблюдатели предполагают, что его встречи с ключевыми китайскими чиновниками также направлены на уточнение деталей потенциальной встречи между Джо Байденом и Си Цзиньпином.

17 июня президент США Джо Байден сказал, что надеется встретиться с Си в течение следующих нескольких месяцев.