Экономический календарь: выступление главы ФРС станет главным событием этой недели

На текущей неделе ожидается целый ряд выступлений и пресс-конференций с участием представителей мировых Центробанков. Основное внимание фондовых и финансовых рынков будет сосредоточено на докладе председателя ФРС по денежно-кредитной политике перед Конгрессом, сообщает Zakon.kz

Мировые Центробанки на этой неделе продолжат отчитываться по денежно-кредитной политике (ДКП), в некоторых странах Центробанки объявят новые решения по базовым ставкам.

Понедельник, 19 июня

Понедельник на американском фондовом рынке будет выходным днем – в США отмечают День свободы.

Финансовый отчет в этот день ожидается всего от одной компании - Sigma Lithium Corp. (SGML). Также будет опубликован индекс рынка жилья NAHB за июнь 2023 года.

В Германии будет представлен ежемесячный отчет Бундесбанка. Также состоятся выступления представителей Европейского центрального банка, касающиеся денежно-кредитной политики в ЕС.

Бюро национальной статистики РК выпустит данные по объемам промышленного производства в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности.

Вторник, 20 июня

Отчитаются о доходах несколько компаний - FedEx Corporation (FDX), Freedom Holding Corp. (FRHC) и La-Z-Boy Inc. (LZB).

Народный банк Китая сделает заявление по базовой кредитной ставке, а Резервный банк Австралии (РБА) опубликует протокол заседания по ДКП. После чего с заявлениями выступят несколько представителей РБА.

Среда, 21 июня

Представят финансовые отчеты компании: KB Home (KBH) и Winnebago Industries Inc. (WGO).

В среду и четверг председатель ФРС Джером Пауэлл выступит перед Конгрессом в рамках полугодового отчета по денежно-кредитной политике.

В Японии будет опубликован отчет по ДКП. Президент немецкого Бундесбанка Йоахим Нагель выступит с докладом.

В Казахстане в этот день ожидается публикация данных по финансово-хозяйственной деятельности предприятий.

Четверг, 22 июня

О доходах отчитаются компании: Accenture (ACN), Darden Restaurants Inc. (DRI), FactSet Research Systems Inc. (FDS), Commercial Metals Company (CMC), BlackBerry Ltd. (BB) и GMS Inc. (GMS).

Председатель ФРС Джером Пауэлл продолжит выступления по денежно-кредитной политике перед Сенатом США.

В Великобритании будет принято решение по базовой ставке на июнь, после чего выйдет письмо Банка Англии по инфляции.

Пятница, 23 июня

О доходах отчитается компания CarMax Inc. (KMX).

В США опубликуют глобальный сводный индекс деловой активности S&P с предварительной оценкой за июнь.

Данные по ВВП за первый квартал выйдут в Испании.

В Казахстане будут опубликованы данные по расходам и доходам населения, производственной деятельности домашних хозяйств в РК и другие.