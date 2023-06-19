Экономический календарь: выступление главы ФРС станет главным событием этой недели
Мировые Центробанки на этой неделе продолжат отчитываться по денежно-кредитной политике (ДКП), в некоторых странах Центробанки объявят новые решения по базовым ставкам.
Понедельник, 19 июня
Понедельник на американском фондовом рынке будет выходным днем – в США отмечают День свободы.
Финансовый отчет в этот день ожидается всего от одной компании - Sigma Lithium Corp. (SGML). Также будет опубликован индекс рынка жилья NAHB за июнь 2023 года.
В Германии будет представлен ежемесячный отчет Бундесбанка. Также состоятся выступления представителей Европейского центрального банка, касающиеся денежно-кредитной политики в ЕС.
Бюро национальной статистики РК выпустит данные по объемам промышленного производства в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности.
Вторник, 20 июня
Отчитаются о доходах несколько компаний - FedEx Corporation (FDX), Freedom Holding Corp. (FRHC) и La-Z-Boy Inc. (LZB).
Народный банк Китая сделает заявление по базовой кредитной ставке, а Резервный банк Австралии (РБА) опубликует протокол заседания по ДКП. После чего с заявлениями выступят несколько представителей РБА.
Среда, 21 июня
Представят финансовые отчеты компании: KB Home (KBH) и Winnebago Industries Inc. (WGO).
В среду и четверг председатель ФРС Джером Пауэлл выступит перед Конгрессом в рамках полугодового отчета по денежно-кредитной политике.
В Японии будет опубликован отчет по ДКП. Президент немецкого Бундесбанка Йоахим Нагель выступит с докладом.
В Казахстане в этот день ожидается публикация данных по финансово-хозяйственной деятельности предприятий.
Четверг, 22 июня
О доходах отчитаются компании: Accenture (ACN), Darden Restaurants Inc. (DRI), FactSet Research Systems Inc. (FDS), Commercial Metals Company (CMC), BlackBerry Ltd. (BB) и GMS Inc. (GMS).
Председатель ФРС Джером Пауэлл продолжит выступления по денежно-кредитной политике перед Сенатом США.
В Великобритании будет принято решение по базовой ставке на июнь, после чего выйдет письмо Банка Англии по инфляции.
Пятница, 23 июня
О доходах отчитается компания CarMax Inc. (KMX).
В США опубликуют глобальный сводный индекс деловой активности S&P с предварительной оценкой за июнь.
Данные по ВВП за первый квартал выйдут в Испании.
В Казахстане будут опубликованы данные по расходам и доходам населения, производственной деятельности домашних хозяйств в РК и другие.