Глава МВД о штурме отделения банка в Астане: Я предлагал взять меня в заложники вместо девушки

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов в кулуарах правительства озвучил детали по захвату заложников в банке в Астане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Марат Ахметжанов озвучил детали освобождения заложников в отделении Kaspi банка в Астане.

"Я встречался, говорил сначала по телефону, потом зашел и попросил освободить женщину, которую он взял в заложники. Он поговорил с отцом. И тогда далее когда он не согласился, начали применять специальные меры", – заявил министр.

Представители СМИ также попросили прокомментировать распространяемую в соцсетях информацию о том, что это была спланированная акция, чтобы поднять имидж полиции и лично главы МВД.

"Об этом речи нет, это пустые не соответствующие действительности домыслы, для такой имиджевой постановки нет никакой необходимости. Можно и другими мероприятиями можно поднять имидж", – отметил министр.

Марат Ахметжанов добавил, что на месте были его заместители и были другие переговорщики. Но лично он также принимал участие в спецоперации.

"Нет, не было никакой угрозы для меня. Я пошел сам, я предлагал взять меня в заложники вместо девушки. Но он не согласился. Я снял все, в бронежилет он не дал зайти. Следствие покажет правильность действий. Я ему сказал, что есть примечание статьи 261 – если человек, взявший заложников сам добровольно их отпустит, то есть возможность избежать уголовной ответственности. Это все я ему объяснил. Он немного успокоился. Шумовая граната применялась для отвлечения внимания. В течение 12 секунд спецоперация завершилась. Идет следствие, я тоже там участник, я тоже буду, возможно, давать какие -то показания", – резюмировал министр.

18 июня министр рассказал, что лично разговаривал с захватчиком.

