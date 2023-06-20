Казахстанцы больше "соседей" удовлетворены политической свободой

Согласно результатам исследования, среди постсоветских стран Казахстан оказался на втором месте по удовлетворенности политическими свободами. Опрос провели в 59 странах среди 58 045 респондентов, сообщает Zakon.kz.

Говоря о самом исследовании, нужно отметить, что оно инициировано Международной ассоциацией Gallup International и Центром социологических и маркетинговых исследований BISAM Central Asi. Оно позволило выяснить, достаточно ли людям в разных странах политических свобод и экономических возможностей.

Его результаты указывают на то, что сложившиеся в мире стереотипы относительно уровня политических свобод и экономических возможностей в различных странах далеко не всегда совпадают с общественным мнением в тех же государствах. Оператором проекта в Казахстане выступил эксклюзивный представитель Ассоциации в Казахстане.



Фото: Zakon.kz

Ощущение политической свободы

Первой страной, мнения жителей которой выбиваются как из традиционных представлений, так и из объективной реальности, стали Объединенные Арабские Эмираты. У них отмечено безусловное лидерство по уровню удовлетворенности политическими свободами.

"Эта федерация абсолютных монархий известна всему миру как процветающее государство, успешно соединившее приверженность исламу с мультикультурализмом, создавшее наилучшие условия для развития бизнеса. Тем не менее ОАЭ никогда не ассоциировались в нашем сознании с демократией и политическими свободами", – указано в материалах исследования.

Впрочем, согласно таблице, интересен тот факт, что в верхней ее части, где значатся данные по удовлетворенности политическими свободами, превышающие 60%, находятся и страны с вполне устоявшимся демократическим имиджем – Португалия и Швеция (74%), Швейцария (69%), Германия и Ирландия (63%), Индия (61%).

Примечательно, что Индия, единственная в этом списке страна с низким уровнем жизни большинства населения, за более чем 75 лет независимого развития ни разу не допустила разрушения демократических институтов, государственных переворотов и уходов в автократию.

"Среди стран, где уровнем политических свобод удовлетворены свыше половины опрошенных, также находятся преимущественно страны, воспринимаемые в мировом сообществе как демократические. Вопросы в этой группе возникают лишь в отношении, если только, Вьетнама и Пакистана". Центр социологических и маркетинговых исследований BISAM Central Asia

Вместе с тем США оказались в группе, где довольных политическими свободами меньшинство. Лишь 40% жителей одного из крупнейших и влиятельнейших государств современного мира, претендующего на роль оплота демократии, считают, что им достаточно политических свобод.

48% опрошенных в мире не удовлетворены уровнем политических свобод. В компании с Соединенными Штатами оказались и некоторые страны Европейского союза – Чехия, Греция, Словакия. В таких же странах ЕС, как Болгария и Польша, доля удовлетворенных политическими свободами немногим превышает треть респондентов.

Не подтвердило общественное мнение и международный демократический имидж Южной Кореи. Здесь 39% опрошенных удовлетворены политическими свободами, а 55% – недовольных. Это касается и Японии, где политические свободы в стране считают "достаточными" лишь четверть опрошенных.

Страны ближнего зарубежья

При опросе респондентов из стран постсоветского пространства нигде доля удовлетворенных политическими свободами не превысила долю неудовлетворенных.

"Лидирует среди постсоветских государств Армения, где 43% респондентов сочли политические свободы достаточными. На втором месте – Казахстан, где политическими свободами удовлетворены 34% опрошенных. Однако нельзя игнорировать тот факт, что 62% казахстанцев существующим уровнем политических свобод не удовлетворены", – отмечается в результатах исследования.

Тем не менее по уровню удовлетворенности политическими свободами Казахстан опередил постсоветские государства, числящиеся наиболее демократическими, – Грузию и Молдову, а также такие европейские страны, как Хорватия (31% удовлетворенных) и Венгрия (28%).

Кроме того, по доле удовлетворенных Казахстан обогнал и Российскую Федерацию с ее соответствующим показателем в 31%. Однако среди россиян доля неудовлетворенных намного меньше не только опрошенных в Казахстане, но и во многих странах развитой демократии. При этом в России, как нигде, велика доля "затруднившихся ответить". Очевидно, на это повлиял политический фон, во время которого проводился опрос в этой стране.

Фото: Zakon.kz

Таким образом, по опрошенным в разных странах мира доля неудовлетворенных политическими свободами несколько превысила долю тех, кто считает уровень политических свобод достаточным (соответственно 50% и 42% при 8% затруднившихся ответить).

Оценка экономических возможностей

Тем временем, гораздо больший разрыв между удовлетворенными и неудовлетворенными в оценках экономических возможностей.

Фото: Zakon.kz

В целом, по опрошенным во всех странах лишь 29% респондентов считают существующие экономические возможности достаточными. 64% придерживаются противоположного мнения.

В отличие от вопроса, касающегося политических свобод, ответы на вопрос об экономических возможностях не позволяют как-то классифицировать страны.

Фото: Zakon.kz

В числе стран, где удовлетворены экономическими возможностями более половины опрошенных, государства, которые соседствуют: Швеция и Индонезия, Нидерланды и Боливия.

"В нижней части рейтинга те страны, где экономическими возможностями удовлетворены менее четверти респондентов: Южная Корея и Япония. Экономическими успехами этих стран справедливо восхищаются, а также многие европейские страны". Центр социологических и маркетинговых исследований BISAM Central Asia

Казахстан в этой категории с "удовлетворенным" показателем в 26% расположился в середине рейтинга, опережая многие развитые страны. Стоит отметить, как и в вопросе о политических свободах, своими экономическими возможностями недовольны почти 70% опрошенных казахстанцев. Но это существенно меньше, чем в таких европейских государствах, как Хорватия (87%), Грузия (88%) или Босния и Герцеговина (92%).

"Россия в оценке экономических возможностей (29% удовлетворенных и 45% неудовлетворенных) дала несколько лучшие показатели, чем Казахстан. Однако среди россиян вновь оказалось больше, чем в любой другой из опрошенных стран, не определившихся с мнением", – значится в результатах исследования.

Анализируя цифры результатов исследования, можно сделать следующий вывод: несмотря на беспрецедентное за истекший период ХХI века усиление роли политических факторов в мировом развитии, экономические аспекты жизни остаются значительно более чувствительными для людей, чем политические.