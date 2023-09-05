Американцы назвали своего президента слишком старым, чтобы снова баллотироваться

Согласно результатам опроса среди американцев, 73% респондентов посчитали действующего президента страны Джо Байдена слишком старым для второго срока, сообщает Zakon.kz

По материалам Wall Street Journal, 47% опрошенных граждан США считают таковым и бывшего лидера Дональда Трампа, который младше 80-летнего Байдена на три года. В сообщении отмечается, что, по мнению 42% опрошенных, Байден заботится о рядовых американцах, 43% участников опроса отметили такое же качество у Трампа.

Однако лишь 35% опрошенных американцев считают Байдена психически готовым к новому президентскому сроку. В поддержку Трампа в этом вопросе высказались 46% респондентов.

Ранее The Guardian сообщал, что 80-летний Байден признался, что устал от своего возраста.