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Американцы назвали своего президента слишком старым, чтобы снова баллотироваться

Американцы назвали своего президента слишком старым, чтобы снова баллотироваться Фото: The White House
Согласно результатам опроса среди американцев, 73% респондентов посчитали действующего президента страны Джо Байдена слишком старым для второго срока, сообщает Zakon.kz

По материалам Wall Street Journal, 47% опрошенных граждан США считают таковым и бывшего лидера Дональда Трампа, который младше 80-летнего Байдена на три года. В сообщении отмечается, что, по мнению 42% опрошенных, Байден заботится о рядовых американцах, 43% участников опроса отметили такое же качество у Трампа.

Однако лишь 35% опрошенных американцев считают Байдена психически готовым к новому президентскому сроку. В поддержку Трампа в этом вопросе высказались 46% респондентов.

Ранее The Guardian сообщал, что 80-летний Байден признался, что устал от своего возраста. 

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