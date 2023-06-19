В Экибастузе восьмилетний ребенок едва не утонул в бассейне
Фото: pixabay
18 июня в 16:00 в Экибастузскую городскую больницу сотрудниками 103 был доставлен мальчик 2015 года рождения. Со слов очевидцев, во время купания мальчик нырнул в бассейн и захлебнулся, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе ДЧС Павлодарской области, отдыхающий достал ребенка из воды и оказал первую доврачебную помощь. Ребенка удалось спасти благодаря оперативным действиям очевидца. Пострадавшего забрала скорая помощь, его состояние оценивается как средней степени тяжести.
"Ребенок идет на поправку. Обстоятельства выясняются", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что двухлетний ребенок утонул в колодце села ЗКО.
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