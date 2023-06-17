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Двухлетний ребенок утонул в колодце села ЗКО

Двухлетний ребенок утонул в колодце села ЗКО Фото: Zakon.kz
В Жанибекском районе Западно-Казахстанской области двухлетний малыш утонул в колодце, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла в 22:00 14 июня в одном из сел Жанибекского района Западно-Казахстанской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения, пишет Мой город.

По данным ведомства, малыш упал в наполненный водой колодец, который не был закрыт. Ребенка доставили в районную больницу в бессознательном состоянии. Там малыш скончался, не приходя в себя.

В департаменте полиции региона отметили, что по факту начато расследование. По делу назначили судебно-медицинские экспертизы.

Ранее в Жаркенте Жетысуской области нашли тело трехлетнего малыша, который утонул в оросительном канале. Ребенок накануне пропал и его объявили в розыск.

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