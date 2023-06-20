Как эффективно копить на банковском депозите?

В Казахстане на сберегательные вклады приходится около 6,7% общего портфеля физических лиц, или 1,1 трлн тенге. Такая невостребованность объясняется тем, что вклады нельзя частично изымать без потери вознаграждения.

Уже несколько месяцев подряд КФГД рекомендует банкам максимальные ставки по сберегательным вкладам на 6 месяцев без права пополнения на уровне 18,3%. Банки ждут снижения годовых эффективных ставок вознаграждения по вкладам из-за уменьшения базовой ставки. 15 июня Национальный банк сообщил, что "не исключает возможность снизить базовую ставку уже в июле". Поэтому именно сегодня стоит рассмотреть среднесрочный вклад для накопления, чтобы зафиксировать повышенную доходность. Мы изучили сайты банков и выяснили, по каким условиям можно начать копить.



Основные условия по сберегательным депозитам без права пополнения на 6 месяцев

● В банках ЦентрКредит и Фридом Финанс можно начать копить с 500 тыс. тенге, предусмотрена ежемесячная капитализация.

● В Home Credit Bank можно открыть вклад от 100 тыс. тенге, банк обещает начислять ежедневные проценты. Это единственное предложение на рынке.

● В Нурбанк начать откладывать можно с 5 тыс. тенге, предусмотрена ежемесячная капитализация.

● В Bereke Bank, Евразийском и RBK минимальная сумма вклада начинается от 15 тыс. тенге, но если у первых двух – капитализация ежемесячная, то RBK предлагает только ежегодную.

● В ForteBank минимальная сумма депозита 100 тыс. тенге.

Наибольший доход по сберегательным депозитам на 6 месяцев

● Самые выгодные вклады с годовой эффективной ставкой вознаграждения до 17,8% предлагает чешский Home Credit Bank, следом идет Береке банк с 17,7%. Кстати, в Home Credit действует акция для новых клиентов, ранее не имевших депозитов – "Welcome bonus", которая позволяет получить 0,25% от суммы депозита, но не более 14 тыс. бонусов при открытии сберегательного вклада от 500 тыс. тенге именно в мобильном приложении банка.

● До 17,5% предлагают трое: Евразийский, Нурбанк и Банк Фридом Финанс.

● У Банка ЦентрКредит по депозиту на 6 месяцев ГЭСВ – 17,2%.

● Меньше всего, до 17% ГЭСВ, можно заработать в ForteBank и РБК.

Фото: скриншот из документа

Депозиты до 20 млн тенге всех перечисленных банков застрахованы Казахстанского фонда гарантирования депозитов.

