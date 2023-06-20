Как эффективно копить на банковском депозите?
Уже несколько месяцев подряд КФГД рекомендует банкам максимальные ставки по сберегательным вкладам на 6 месяцев без права пополнения на уровне 18,3%. Банки ждут снижения годовых эффективных ставок вознаграждения по вкладам из-за уменьшения базовой ставки. 15 июня Национальный банк сообщил, что "не исключает возможность снизить базовую ставку уже в июле". Поэтому именно сегодня стоит рассмотреть среднесрочный вклад для накопления, чтобы зафиксировать повышенную доходность. Мы изучили сайты банков и выяснили, по каким условиям можно начать копить.
Основные условия по сберегательным депозитам без права пополнения на 6 месяцев
● В банках ЦентрКредит и Фридом Финанс можно начать копить с 500 тыс. тенге, предусмотрена ежемесячная капитализация.
● В Home Credit Bank можно открыть вклад от 100 тыс. тенге, банк обещает начислять ежедневные проценты. Это единственное предложение на рынке.
● В Нурбанк начать откладывать можно с 5 тыс. тенге, предусмотрена ежемесячная капитализация.
● В Bereke Bank, Евразийском и RBK минимальная сумма вклада начинается от 15 тыс. тенге, но если у первых двух – капитализация ежемесячная, то RBK предлагает только ежегодную.
● В ForteBank минимальная сумма депозита 100 тыс. тенге.
Наибольший доход по сберегательным депозитам на 6 месяцев
● Самые выгодные вклады с годовой эффективной ставкой вознаграждения до 17,8% предлагает чешский Home Credit Bank, следом идет Береке банк с 17,7%. Кстати, в Home Credit действует акция для новых клиентов, ранее не имевших депозитов – "Welcome bonus", которая позволяет получить 0,25% от суммы депозита, но не более 14 тыс. бонусов при открытии сберегательного вклада от 500 тыс. тенге именно в мобильном приложении банка.
● До 17,5% предлагают трое: Евразийский, Нурбанк и Банк Фридом Финанс.
● У Банка ЦентрКредит по депозиту на 6 месяцев ГЭСВ – 17,2%.
● Меньше всего, до 17% ГЭСВ, можно заработать в ForteBank и РБК.
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Депозиты до 20 млн тенге всех перечисленных банков застрахованы Казахстанского фонда гарантирования депозитов.