Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт и на День столицы

Казахстанцы отдохнут один день на Курбан айт и 4 дня на День столицы, сообщает Zakon.kz.

28 июня в Казахстане отмечается первый день Курбан айта. В этот день казахстанцы будут отдыхать.

Фото: Zakon.kz

День отдыха с субботы 1 июля 2023 года переносится на пятницу 7 июля 2023 года. При этом 1 июля будет рабочим днем. Таким образом, на День столицы казахстанцы будут отдыхать 6, 7, 8 и 9 июля при пятидневной рабочей неделе. При шестидневной рабочей неделе дни отдыха приходятся на 6, 7 и 9 июля.