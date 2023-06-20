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Президенты Казахстана и Германии провели переговоры

Президенты Казахстана и Германии провели переговоры Фото: akorda.kz
20 июня 2023 года Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер обсудили состояние и перспективы развития казахско-германского стратегического партнерства, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала Акорды, особое внимание было уделено укреплению политического диалога, углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно- логистической сферах.

"Подчеркнута важность активизации взаимодействия в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, расширения взаимовыгодного сотрудничества в сфере нефти и газа, зеленой энергетики и промышленности", – говорится в сообщении.

Кроме того, президенты Казахстана и Германии обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Переговоры тет-а-тет прошли в дружественном ключе, носили конструктивный и содержательный характер.

В заключении сказано, что достигнуты договоренности о наращивании сотрудничества по ряду направлений двусторонней экономической повестки дня.

Ранее в резиденции "Акорда" состоялась торжественная церемония встречи Федерального президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера.

Президенты Казахстана и Германии провели переговоры

Фото: akorda.kz

Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам стран, затем прозвучали гимны Казахстана и Германии.

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