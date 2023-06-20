Казахстанские футболисты посвятили победу над Северной Ирландией жителям Абайской области
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30-летний защитник "Астаны" Абзал Бейсебеков отыграл весь матч с Северной Ирландией. Благодаря его надежным действиям оборона казахстанской сборной была на плотном замке.
"Игра была очень сложной, больше сидели в защите и старались играть на контратаках. По воле Аллаха смогли выиграть. Победу посвящаем Казахстану, и, в частности, жителям Абайской области. Особых тревог не было, придерживались плана, которую поставил тренер. Знали, что они будут бежать вперед с самого начала, а после старта мы уже стали играть открыто. Все сыграли великолепно, выложились на 200%. Добыли важные три очка, дальше только вперед".Абзал Бейсебеков, игрок сборной РК
20 июня сборная Казахстана в Белфасте обыграла команду Северной Ирландии – 1:0. Эта победа стала третьей по счету для наших футболистов в нынешнем отборочном цикле Евро-2024. Сначала дружина Магомеда Адиева на "Астана Арене" сенсационно переиграла полуфиналиста европейского первенства и главного фаворита группы H – сборную Дании со счетом 3:2. При этом проигрывая по ходу встречи 0:2.
Вслед за этим 16 июня на выезде была обыграна сборная Сан-Марино – 3:0. Еще одна гостевая победа была одержана минувшей ночью, казахстанцы сумели сломить сопротивление Северной Ирландии – 1:0.
После четырех сыгранных туров сборная Казахстана набрала девять очков и находится на второй строчке турнирной таблицы группы H. Казахстанцы уступают первое место Финляндии только по дополнительным показателям. Как раз именно с финнами играют подопечные Магомеда Адиева следующий свой отборочный матч. Этот поединок запланирован на 7 сентября в Астане, начало матча в 20:00.