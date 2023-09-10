Нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов поделился мнением о предстоящей игре с Северной Ирландией в рамках отборочного турнира Евро-2024, сообщает Zakon.kz.

В интервью, опубликованном Казахстанской федерацией футбола, Абат полон решимости.

"Настроение отличное. Постараемся сыграть хорошо и победить. Мы готовы к игре. Когда наш казахстанский народ ждет, я думаю, что если каждый футболист будет играть от всей души, мы сможем сделать нашу страну счастливой". Абат Аймбетов

Также Аймбетов вспомнил свой запоминающийся гол в предыдущей игре и пообещал, что и в этом матче команда приложит все усилия для победы.

"Гол уже просмотрен множество раз (в последней игре против Северной Ирландии). Мы не живем вчерашним днем, жизнь продолжается. Почему бы не подарить нашему народу такую ​​радость снова. Мы приложим все усилия в завтрашней игре и надеемся порадовать наших болельщиков". Абат Аймбетов

Игра сборной Казахстана против Северной Ирландии состоится в 19:00 10 сентября. В этот день будет усилена работа общественного транспорта до стадиона "Астана Арена".



Магомед Адиев – главный тренер сборной Казахстана – на предматчевой пресс-конференции рассказал о состоянии команды и подготовке к игре против Северной Ирландии.

