Как перевести пенсионные накопления из ЕНПФ в добровольный накопительный фонд

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка постановлением от 7 июня 2023 года утвердило Правила перевода пенсионных накоплений из ЕНПФ в добровольный накопительный пенсионный фонд и обратно, а также из одного ДНПФ в другой ДНПФ, сообщает Zakon.kz.

Правила разработаны в соответствии с Социальным кодексом РК и определяют порядок перевода пенсионных накоплений вкладчиков из единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) в добровольный накопительный пенсионный фонд (ДНПФ), из добровольного накопительного пенсионного фонда в единый накопительный пенсионный фонд, а также из одного добровольного накопительного пенсионного фонда в другой добровольный накопительный пенсионный фонд.

Как перевести пенсионные накопления из ЕНПФ в ДНПФ и обратно, а также из одного ДНПФ в другой

Для перевода пенсионных накоплений вкладчик должен представить в Фонд-отправитель следующие документы:

заявление о переводе пенсионных накоплений; копию документа, удостоверяющего личность вкладчика, и его оригинал либо электронный документ из сервиса цифровых документов; в случае изменения фамилии, имени, при наличии отчества вкладчика – копии документов, подтверждающих данные изменения (свидетельство о заключении либо расторжении брака, об изменении ФИО, решение суда, вступившее в законную силу) и их оригиналы либо электронные документы из сервиса цифровых документов; копию договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов, заключенного с Фондом-получателем.

Если вкладчик не может обратиться с заявлением лично, это можно сделать через поверенного. В таком случае поверенному потребуется нотариально удостоверенная доверенность на обращение.

Поверенный предоставляет в Фонд-отправитель следующие документы:

заявление о переводе пенсионных накоплений;

оригинал доверенности или ее нотариально засвидетельствованную копию, если доверенность содержит полномочия по представлению интересов доверителя одновременно в нескольких организациях;

нотариально засвидетельствованную копию документа, удостоверяющего личность вкладчика;

в случае изменения фамилии, имени, при наличии отчества вкладчика – нотариально засвидетельствованные копии документов, подтверждающих данные изменения (свидетельство о заключении либо расторжении брака, об изменении ФИО, решение суда, вступившее в законную силу);

копию договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов, заключенного вкладчиком (получателем) с Фондом-получателем;

копию документа, удостоверяющего личность поверенного и его оригинал либо электронный документ из сервиса цифровых документов для обозрения.

Фонд-отправитель проверяет правильность указанных сведений и выдает вкладчику или поверенному справку с указанием полного перечня представленных документов и даты их принятия.

Также осуществляет сверку образцов подписи вкладчика, указанной в доверенности с подписью в копии документа, удостоверяющего личность вкладчика. При визуальном несоответствии подписи вкладчика в документах, представленных поверенным с подписью в нотариально засвидетельствованной копии документа, удостоверяющего личность вкладчика, Фонд – отправитель направляет вкладчику запрос о подтверждении его намерения совершить действия, указанные в заявлении на перевод пенсионных накоплений.

По каким причинам Фонд может не принять документы:

представление неполного пакета документов;

отсутствие пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете вкладчика либо отсутствие индивидуального пенсионного счета, открытого на вкладчика ;

истечение срока действия документа, удостоверяющего личность вкладчика или поверенного, на дату подачи заявления о переводе пенсионных накоплений;

истечение срока действия доверенности на обращение с заявлением о переводе пенсионных накоплений либо несоответствия доверенности требованиям законодательства РК к ее оформлению;

отсутствие договора о пенсионном обеспечении, заключенного Фондом-отправителем с данным вкладчиком.

Далее Фонд в течение 8 рабочих дней со дня получения документов формирует электронное платежное сообщение в формате МТ 102 с приложением списка физических лиц, пенсионные накопления которых переводятся. Список физических лиц содержит сведения о фамилии, имени, при наличии отчестве, дате рождения, ИИН, а также о сумме перевода. Платежное сообщение передается банку для перевода пенсионных накоплений.

Фонд-получатель письменно или иным способом, определенным соглашением сторон договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов, уведомляет вкладчика о поступлении пенсионных накоплений в течение 7 рабочих дней со дня их зачисления на индивидуальный пенсионный счет вкладчика.

Если перевод произвести невозможно, Фонд-отправитель в письменной форме представляет вкладчику или поверенному мотивированный ответ с указанием причин:

несоответствие фамилии, имени, при наличии отчества, даты рождения, ИИН, указанных в документе, удостоверяющем личность вкладчика, фамилии, имени, при наличии отчеству, дате рождения, ИИН, указанным в базе данных Фонда-отправителя;

несоответствие сведений, указанных в заявлении о переводе пенсионных накоплений сведениям, указанным в документах, представленных в соответствии с пунктами 2 или 4 Правил.

отсутствие у Фонда-отправителя подтверждения вкладчика о его намерениях совершить действия, указанные в заявлении о переводе пенсионных накоплений при направлении Фондом - отправителем запроса.

Фонд-отправитель в подтверждение перевода пенсионных накоплений в Фонд-получатель выдает вкладчикуна основании его запроса выписку о перечисленной сумме пенсионных накоплений с указанием:

даты выдачи выписки переведенных пенсионных накоплений;

остатка суммы пенсионных накоплений на начало текущего календарного года с указанием суммы пенсионных взносов и начисленного инвестиционного дохода;

поступившей суммы пенсионных взносов за текущий календарный год с указанием дат фактического поступления;

суммы инвестиционного дохода за текущий календарный год с указанием фактического начисления за каждый месяц;

суммы переводов пенсионных накоплений, поступивших из ЕНПФ в ДНПФ, из ДНПФ в ЕНПФ, а также из одного ДНПФ в другой на индивидуальный пенсионный счет вкладчика за текущий год с указанием даты их фактического поступления;

суммы пенсионных выплат, осуществленных в текущем году с указанием даты фактических выплат и суммы удержанного подоходного налога;

фактической суммы переведенных пенсионных накоплений.

Расходы по переводу пенсионных накоплений вкладчика несет Фонд-отправитель.

Постановление вводится в действие 1 июля 2023 года.