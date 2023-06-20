"Машины времени" в Казахстане: аферисты незаконно легализовывали авто, ввезенные после 1 сентября 2022 года

Тысячи людей стали жертвами мошеннической схемы, связанной с легализацией иностранных машин. Они купили автомобили, уже легализованные после 23 января 2023 года, а спустя время юридически чистые на момент покупки авто оказались под арестом. Как такое стало возможно, разбирался Zakon.kz.

На машине времени – до 1 сентября 2023 года

Фокус заключался в том, что автомобили, как выяснилось позже, в ходе расследования, были ввезены в Казахстан не до, а после 1 сентября 2022 года. Напомним, эта дата была существенным условием – да и смыслом – легализации, объявленной в стране. Правительство РК постановлением от 9 января 2023 года № 13 утвердило Правила, условия и сроки применения ставки сбора за первичную регистрацию отдельных категорий транспортных средств, ввезенных на территорию РК до 1 сентября 2022 года, и освобождения физических лиц, осуществивших ввоз таких транспортных средств от расширенных обязательств производителей. Акция стартовала 23 января 2023 года.

Коротко говоря, за нерастаможенную легковушку, ввезенную в основном из России, Армении и Грузии, нужно было заплатить всего 200 тысяч тенге за первичную регистрацию, пустяковые госпошлины за техпаспорт и госномер – и все, машина, когда-то купленная вполцены, ваша!

Не будем сейчас говорить о том, насколько справедлива объявленная акция была к миллионам автовладельцев, заплативших полную цену за иномарки, поскольку те были, как положено, растаможены и зарегистрированы в РК. Вернемся к этой теме позже. А пока – о мошеннической схеме.

Ситуация возбудила любителей легкой наживы. То есть можно было пригнать, например, из Грузии авто, но не тратиться на растаможку – а она практически равна себестоимости б/у иномарки. Однако не продавать и незарегистрированной, на иностранных номерах. А дождаться, когда стартует легализация и уже амнистированную машину продать чуть ли не вдвое дороже.

Проблема была лишь в том, что когда об акции объявили, тогда же назвали и срок, до которого легализуемый автомобиль должен быть ввезен в РК – а именно, до 1 сентября 2022 года. И без машины времени мошенникам сделать закуп в России или Грузии было трудновато. Но они нашли решение.

Мошенническая схема: авто меняет хозяев как перчатки

В редакцию Zakon.kz обратился автовладелец Б., который и стал одним из пострадавших в результате мошеннической схемы. Автомобиль Toyota RAV4 2017 года он купил 26.03.2023, когда легализация шла уже два месяца. Оформил через банк, машина была зарегистрирована в РК и, разумеется, юридически чистая, иначе он просто не смог бы ее купить. Спустя какое-то время захотел переоформить автомобиль на супругу, но не смог. Причина: наложено обременение.

При устном обращении в местный орган МВД (Б. живет в Актау) не получил вразумительного ответа, ему сказали только: пиши во все инстанции. Неофициально объяснили, что автомобиль ввезён из Грузии после 1 сентября 2022 года, и в этом все дело, но документального подтверждения не дали. Пришлось отправить запросы в управления Административной полиции ДП Астаны и Алматы (где прошла первичная регистрация).

А еще на словах добавили, что теперь данное авто с ним навечно. И проблема эта не у одного Б., а у многих. Точно неизвестно, но по словам неназвавшихся чиновников, сейчас в РК 4 тысячи автомобилей с подобным обременением.

Ответы на запросы пришли. Как и предсказывали, имеет место "проблема 1 сентября". Вот ответ гражданину Б. по существу, подписанный начальником Управления административной полиции ДП Алматы.

"Согласно сведениям базы данных ЕИС (единая информационная система государственной регистрации транспортных средств) автомашина марки TOYOTA RAV 4, VIN – JTMBDREV********* впервые на территории РК была поставлена на учет 03.03.2023 в СпецЦОНе Алматы по легализации. В ходе проведения дополнительных проверок было установлено, что согласно данным ДГД, указанное транспортное средство было ввезено на территорию РК 22.02.2023 по ГТД №50711/220223/1004033, то есть после 01.09.2023… По указанной причине на автомашину было зарегистрировано ограничение. В настоящее время в МВД РК проводится служебное расследование по транспортным средствам, поставленным на учет по легализации с нарушением действующего законодательства РК. После окончания расследования Вам будут сообщены его результаты и принятые решения".

Ну а пока компетентные органы проводят расследование в деталях, в общих чертах картина маслом уже вырисовывается. Соответствующее правительственное постановление издано 9 января 2023 года. И сразу после этого двинулись мошеннические автокараваны в Казахстан. Однако растаможку они, понятное дело не проходили. Как зафиксировать, что граница ими была пересечена после 1 сентября 2022 года?

Вот ответ на этот вопрос, который накануне легализации (12.12.2022) дал на сайте www.gov.kz исполняющий обязанности председателя Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев.

"Дата въезда будет определяться по базам данных Пограничной службы КНБ. На сегодняшний день этот процесс полностью автоматизирован".

И далее: "Вместе с тем при отсутствии сведений о ввозе транспортного средства в Пограничной службе дата фактического нахождения автомобиля в РК будет определяться по дате первого оформления полиса автострахования".

Как в РК оформляются полисы автострахования, автолюбителям отлично известно. Коротко говоря, оформить автомашину как ввезенную до 1 сентября – вопрос вполне решаемый. Разумеется, для "отсутствия сведений" о переходе границы мошенникам нужны были подельники в госорганах. Как и для того, чтобы осуществить затем первичную и последующую госрегистрации (подозрительно частые).

Ведь они еще и подстраховались. Машина после того, как была таким образом легализована, стремительно меняла несколько хозяев. Иногда за один день. А затем еще и была увезена в другой регион. Как в случае с гражданином Б.

Он, как следует из документов, купил свою тойоту в Актау 26 марта. Тогда как первичная регистрация авто состоялась в Алматы 3 марта. И не факт, что между этими сделками не было других.

Зачем это понадобилось мошенникам, очевидно. Тот же гражданин Б., как 4 тысячи других покупателей, брали машины не у тех, кто незаконно ее легализовал, а у вполне, по закону, добросовестных продавцов. Рано или поздно, предполагали злоумышленники, афера вскроется, будет расследование, что и происходит сейчас. Но как найти крайних, если авто прошло через 3-4 владельца? А последний продавец заявляет, что ничего не знал и не мог знать о незаконной легализации. И у суда, если покупатель подаст иск о признании сделки незаконной и реституции, то есть обратном обмене денег на имущество, нет оснований ответчику не верить. И оставить владельца с его неотчуждаемым автомобилем навечно.

В общем, концы в воду.

Всякая легализация несправедлива к законопослушным гражданам

И в заключение – еще одно соображение. Государство, когда задумывает разного рода легализации и амнистии, не может не предполагать два обстоятельства.

Во-первых, любая легализация несправедлива по отношению к гражданам, которые не нарушали порядка, платили по полной программе, а теперь оказалось, что можно было иначе. Не по закону и, к тому же, дешевле. Идет ли речь об автомобиле, который не регистрировал и за нарушения ПДД на котором не платил штрафы. Или об участке земли, который захватил вместо того, чтобы купить его, а затем опять же узаконил, легализовал. И, вообще, любом имуществе, легализовать которое периодически позволяет государство. Такая практика, помимо всего прочего, еще и очень, скажем так, непедагогична. Поскольку учит людей, что закон суров, но это не важно, так как будет амнистия.

А второе обстоятельство заключается в том, что заранее понятно, что легализацией непременно захотят воспользоваться мошенники, и схемы их государство должно предвидеть. И не дать им осуществиться. Что, кстати, не так уж трудно.

Если, конечно, афера не была спланирована некими предприимчивыми людьми как главный бонус всего мероприятия. Типа как "распил" при тендере. Тогда все понятно.

Ранее Zakon.kz. опубликовал статью, что провалившаяся жилищная реформа "имени ОСИ" тоже заранее включала в себя возможность аферы. И потому больше похожа не на ошибку, а на многоходовую комбинацию.