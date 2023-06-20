Пропавшая у Титаника субмарина оснащена спутниками Илона Маска

Американские и канадские спасатели начали масштабную поисковую операцию, чтобы найти пропавший подводный аппарат, который исчез в воскресенье примерно в 700 км к югу от Ньюфаундленда (Канада), сообщает Zakon.kz.

На борту подводного аппарата, названного "Титан", находятся пять человек, а управляет им компания OceanGate Expeditions, которая подтвердила, что для связи в море он использует Wi-Fi Starlink Илона Маска.



Выступая на пресс-конференции 19 июня контр-адмирал Джон Могер заявил, что Береговая охрана США работает "изо всех сил", чтобы найти подводную лодку.

"Ведутся неистовые морские поиски пропавшего туристического подводного аппарата, который не видели с тех пор, как он стартовал, чтобы доставить пять человек к обломкам "Титаника" вчера утром. Мы работаем изо всех сил, привлекая все силы и средства, чтобы попытаться найти подводный аппарат". Джон Могер

Один из пассажиров – британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Кроме него на борту сумбарины 48-летний Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман Давуд.