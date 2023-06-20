Британский миллиардер находится на борту пропавшей близ Титаника субмарины

Британский миллиардер, французский пилот подводного аппарата и генеральный директор компании, предоставляющей подводные аппараты с экипажем, предположительно, являются тремя людьми, которые находятся на борту пропавшего судна, сообщает Zakon.kz.

OceanGate Expeditions подтвердила, что один из ее подводных аппаратов пропал в Атлантическом океане после того, как доставил пассажиров к затонувшему "Титанику". Поиски продолжаются, сообщает Sky News.

На борту находится 58-летний британский миллиардер Хамиш Хардинг, эту информацию подтвердил его пасынок Брайан Сзаш.

На борту также есть французский пилот подводного аппарата Поль-Анри Наржоле и исполнительный директор и основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш.



По данным Береговой охраны США, на борту подводного аппарата находились пять человек.

Что известно о трех пассажирах на данный момент?

Хамиш Хардинг является председателем Action Aviation – компании по продажам и операциям, которая предлагает ряд услуг в сфере деловой авиации.

В воскресеньеХардинг написал в соцсетях, что он присоединяется к компании OceanGate Expeditions – компании, предоставившей судно, – в качестве специалиста.

Он написал, что из-за плохой погоды в Ньюфаундленде экспедиция, вероятно, станет первой и единственной пилотируемой миссией к "Титанику" в 2023 году.

Хардинг описывает себя как исследователя.

Ему принадлежит мировой рекорд Гиннесса по самому быстрому кругосветному путешествию на самолете вокруг Земли через Северный и Южный полюса – 46 часов, 40 минут и 22 секунды.

В 2022 году он также принял участие в пятом полете человека в космос компании Blue Origin – американской аэрокосмической компании, основанной Джеффом Безосом.

Стоктон Раш является генеральным директором и основателем OceanGate Inc – компании, которая предоставляет услуги подводных аппаратов с экипажем, чтобы исследователи могли получить доступ к ресурсам Мирового океана.

Получив образование пилота, в 19 лет он стал самым молодым в мире пилотом реактивного транспортного самолета.

Он также является основателем и членом попечительского совета некоммерческой организации OceanGate Foundation, целью которой является катализация развивающихся морских технологий для дальнейших открытий в области морской науки, истории и археологии.

В феврале Стоктон Раш рассказал о посещении затонувшего "Титаника".

"Что нас действительно поражает, так это то, насколько это красиво. Обычно такого не увидишь на затонувшем корабле. Это удивительно красивые обломки. Вы можете заглянуть внутрь, мы спустились вниз и увидели парадную лестницу и некоторые люстры, которые все еще висят. В следующем году мы надеемся отправить внутрь небольшого робота, но пока мы остаемся снаружи". Стоктон Раш

Поль-Анри Наржоле – бывший командир, прослуживший во французском флоте 25 лет. Во время службы он стал капитаном группы глубокого погружения ВМС.

После ухода из флота он поступил на работу во Французский институт исследований и эксплуатации моря (IFREMER).

Поль-Анри Наржоле уже возглавлял несколько экспедиций к месту нахождения "Титаника" и участвовал в многочисленных научных и технических экспедициях по всему миру.