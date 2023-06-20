В эффективности налоговых льгот усомнился депутат

Депутат Мажилиса Уласбек Садибеков на совместном заседании палат парламента 20 июня 2023 года заявил, что правительство предоставляет много налоговых льгот, при этом не анализируя их эффективность, сообщает Zakon.kz.

Депутат выступил по вопросу об утверждении отчетов правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2022 год.

По его мнению, большое количество налоговых льгот является серьезным и нерешенным вопросом. По оценке Высшей аудиторской палаты, за 2018-2021 годы бюджет недополучил свыше 30 триллионов тенге.

"На фоне слабой регулирующей нормативно-правовой базы, хочу отметить неэффективность принимаемых мер налогового администрирования. Иначе говоря, налоговые льготы есть, а оценки нет. Никто не может обосновать их необходимость и эффективность, не проводится мониторинг и анализ по налоговым льготам, в конце концов нет контроля за их применением. Объем предоставленных льгот ежегодно растет, а что выиграла наша экономика от введенных ранее льгот? Вопрос открытый". Уласбек Садибеков

По данным Высшей аудиторской палаты дополнительные поступления за счет налогового и таможенного администрирования составили 590,2 млрд тенге, а по данным Министерства финансов – 726,2 млрд тенге.

"Возникает резонный вопрос, почему разняться данные на миллиарды тенге на протяжении уже не одного года? Причины кроются или в разной методике подсчета или госорганы пытаются улучшить свои показатели?" Уласбек Садибеков

Он также отметил, что порядка 34% или 5,5 трлн тенге доходов сформированы за счет поступлений трансфертов, в том числе из Национального фонда – 4,6 трлн тенге. А значит зависимость республиканского бюджета от трансфертов из Национального фонда сохраняется.

Расходы республиканского бюджета, по его информации, исполнены на 98,6%, что является достаточно высоким показателем. Неисполнение составило 262,6 млрд тенге, сумма неосвоения - 81,3 млрд тенге.

"Однако, остаток бюджетных средств в таких размерах, нельзя назвать эффективным и грамотным планированием. К примеру: изначально резерв правительства составлял 105,5 млрд тенге, после многократных корректировок увеличился в 5,5 раз до более 500 млрд тенге. Но, по итогам года 30% остались нераспределенными. Конечно, нас радует отсутствие ситуаций непредвиденного характера. Однако, по моему мнению, здесь не последнюю роль играет то, что согласно Бюджетному кодексу остатки средств резерва не являются неосвоением. Таким образом, резерв правительства "хороший" способ улучшить показатели исполнения бюджета". Уласбек Садибеков

Он также обратил внимание на продолжающееся низкое качество планирования и неэффективное использование бюджетных средств. Об этом свидетельствует восьмикратная корректировка бюджета.

"По данным ВАП, из 89-ти макроиндикаторов, отражающих влияние бюджетных средств на социально-экономическое развитие страны, не достигнуты 17. Это яркий пример отсутствия взаимосвязи между выделенными средствами и конечным результатом. Поэтому, нет возможности в полной мере оценить, насколько эффективно были потрачены бюджетные деньги и какой конечный результат получен. Нужно прекратить практику устанавливать «сомнительные» показатели результатов, которыми можно манипулировать". Уласбек Садибеков

Уласбек Садибеков высказал критику в части некачественного администрирования и несогласованность действий администраторов республиканских бюджетных программ как между собой, так и с местными исполнительными органами. Министерства, по его мнению, просто перечисляют деньги в регионы, но не заботятся о том, завершились ли проекты, на которые выделялось финансирование.

В то же время только по причине невыполнения подрядчиками договорных обязательств в 2022 году не освоено 18,1 млрд тенге. В качестве примера депутат привел строительство в Караганде областной многопрофильной детской больницы на 200 коек. Оно началось в 2013 году со сметной стоимостью 6,1 млрд тенге. Из-за претензионно-исковых требований к подрядчику стройка остановилась на четыре года. За это время стоимость выполненных и остаточных работ выросла в более чем два раза и составила 12,5 млрд тенге.

"Другой яркий пример некачественного планирования, строительство ТЭЦ-3 в Астане. Планировалось реализовать проект за 65 месяцев (5,4 года). Начавшись в 2010 году, на 1 января текущего года объект не завершен, стоимость выросла на 35 млрд тенге. Считаю, что администраторам республиканских бюджетных программ нужно отойти от практики контроля только освоения бюджетных средств, перейдя на контроль и мониторинг реализации проектов местными исполнительными органами". Уласбек Садибеков

Подчеркнул он и низкую эффективность процесса приватизации и сохраняющейся зависимости субъектов квазигосударственного сектора от бюджета. Говорить о кардинальном повышении эффективности их деятельности и активном участии в решении общегосударственных задач, по его словам, сегодня говорить не приходится. Цели, изначально определенные при образовании организаций квазигосударственного сектора, в том числе и предполагавшие их дальнейший выход из конкурентного рынка, до сих пор не достигнуты.

О системных проблемах в части исполнения республиканского бюджета говорила и председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова. По ее мнению, правительство так и не научилось привязывать расходы бюджета к поставленным стратегическим целям. В результате распыление больших ресурсов на мероприятия никак не влияет на достижение общенациональных задач.