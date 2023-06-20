Можно ли в зону отдыха со своей едой и напитками, разъяснили в Минторговли

На брифинге в СЦК 20 июня заместитель председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Серик Кусаинов рассказал, что четких правил в отношении туристов, которые хотят взять с собой свою еду или напитки в зону отдыха, не существует, сообщает Zakon.kz.

Представитель МТИ отметил злободневность вопроса для граждан, занимающихся внутренним туризмом и путешествующим по Казахстану.

"Действительно в некоторых местах у нас есть субъекты предпринимательства, которые являются собственниками или арендаторами зон отдыха. Они не пропускают граждан со своими напитками и едой. К сожалению, наше законодательство не регулирует этот вопрос". Серик Кусаинов

По его словам, обычно эти правила хозяева заведений устанавливают самостоятельно.

"Я думаю, это нужно законодательно регламентировать, потому что пока это все внутренние правила. Внутренний распорядок, который владелец зоны отдыха прописывает, которые либо вывешиваются при входе, въезде, либо устно доводятся сотрудниками зоны отдыха. Таким образом, это является элементом публичного договора". Серик Кусаинов

На сегодня только в законе о туристской деятельности есть оговорка, что турист обязан соблюдать правила въезда и пребывания в месте временного проживания.

"Раз люди на несколько дней приезжают, то берут свои продукты. В этих домиках есть условия для хранения продуктов – холодильники. Получается, со своей едой и напитками на территорию зоны, по идее, пройти можно. Но если он будет пытаться пройти в кафе или ресторан на территории зоны отдыха, наверное, это будет неправильно. В любом случае, законодательно не урегулировано. Нет правовых актов, которые бы четко расставляли, требовали, нет алгоритма какого-то, как должен вести себя отдыхающий и владелец зоны отдыха. Однозначно на этот вопрос нельзя ответить". Серик Кусаинов

Он полагает, что уполномоченный орган в сфере туризма должен поставить точку над этим вопросом.



"Кроме того, к этому вопросу могут подключиться местные исполнительные органы, областные акиматы, потому что у них есть компетенция устанавливать, вносить определенные решения. То есть они обеспечивают решения, касающиеся госполитики на их территории, а также создают условиях для развития предпринимательской деятельности". Серик Кусаинов

Ранее стало известно, что в Казахстане установят комиссионный сбор в сфере выездного туризма. Приказ "Об утверждении размера комиссионного сбора, удерживаемого из суммы денег, подлежащих перечислению на банковский счет, открытый специально для администратора системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма" подготовил Комитет индустрии туризма.