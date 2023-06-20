Центр тестирования опубликовал самые оригинальные шпаргалки на ЕНТ

Директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев на странице в Instagram 20 июня 2023 года опубликовал фотографии самых оригинальных шпаргалок, которые были обнаружены за пять недель проведения единого национального тестирования, сообщает Zakon.kz.

По словам Емелбаева, с каждым годом количество нарушителей правил на ЕНТ уменьшается – и это подтверждается статистикой.

"Например, в 2019 году при входе на тестирование было выявлено 128 тысяч запрещенных предметов, в 2020 году – 2522, в 2021 году – 756, в 2022 году – 327. То есть, показатель снизился в 400 раз. Это указывает на то, что сегодня абитуриенты больше делают ставку на собственные знания и хорошо знакомы с принципами академической честности". Руслан Емелбаев

Однако, продолжает он, есть еще тестируемые, которые страхуют себя шпаргалками, придумывая различные способы их проноса и использования.

"К большому сожалению самих детей, наших бдительных наблюдателей не получится обмануть. Креативность была сразу же обнаружена". Руслан Емелбаев

Еще один важный момент, уточняет Емелбаев, в центре проверяют все обращения по нарушениям правил тестирования.

"В 2022 году по результатам постмониторинга были аннулированы результаты более 200 человек, 137 из которых были обладателями гранта. В этом году данная работа будет продолжена.Осталось 2 недели до финиша основного ЕНТ-2023. Еще раз призываю абитуриентов соблюдать академическую честность. Не забывайте, что самое главное – это ваши знания, которые будут с вами всегда. Удачи!" Руслан Емелбаев

16 мая 2023 года Емелбаев обращался к участникам Единого национального тестирования. Тогда он напомнил, что можно, а что нельзя приносить с собой на тестирование.