Законность расходования более миллиарда тенге на турниры "Қазақстан барысы" проверяет АФМ

Департамент АФМ по Алматы в рамках досудебного расследования проводит проверку законности расходования организаторами 1,075 млрд тенге бюджетных средств, выделенных на проведение турниров по казакша курес "Қазақстан барысы", сообщает Zakon.kz.

Как сказано в сообщении агентства за 21 июня 2023 года, также проводятся следственные действия, в том числе допросы руководителей, представителей подрядных структур, обыски и выемки документации.

"В интересах следствия иные сведения не подлежат разглашению", – говорится в сообщении.

16 июня 2023 года стало известно, что должностных лиц ТОО "Балхаш Жылу" подозревают в хищении бюджетных средств в общей сумме 677 млн тенге. Досудебное расследование зарегистрировано Департаментом АФМ по Карагандинской области.