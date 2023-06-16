АФМ: 677 млн тенге, предназначенных для ремонта Балхашской ТЭЦ, украли

Должностных лиц ТОО "Балхаш Жылу" подозревают в хищении бюджетных средств в общей сумме 677 млн тенге. Об этом 16 июня 2023 года рассказали в Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ), сообщает Zakon.kz.

Как отметили в агентстве, досудебное расследование зарегистрировано Департаментом АФМ по Карагандинской области.

"Установлено, что бывшее руководство ТОО "Балхаш Жылу" в период с июня 2020 года по январь 2023 года совершило хищение бюджетных средств в размере 677 млн тенге, предназначенных для ремонта и содержания Балхашской ТЭЦ и сетей теплоснабжения Балхаша путем перечислений на личные счета и счета лжепредприятий". Пресс-служба АФМ РК

Отмечается, что указанные лица задержаны и водворены в СИЗО.

"Санкционирована мера пресечения "содержание под стражей" сроком на два месяца". Пресс-служба АФМ РК

Расследование продолжается, иная информация в интересах следствия, а также, согласно ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежит.

В соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 77 Конституции РК и ч. 1 ст. 19 УПК РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

27 ноября 2022 года в Экибастузе произошло масштабное отключение подачи тепла и горячей воды. 5 апреля министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что причиной аварии стал человеческий фактор.

13 июня 2023 года стало известно, что Экибастузская ТЭЦ проиграла суд акимату и теперь должна вернуть государству 22 млн тенге. Это деньги из чрезвычайного резерва города, которые в период ЧП потратили на горючее, проживание и питание рабочих, спасавших Экибастуз от холода.

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