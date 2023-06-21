ФК "Астана" и "Тобол" узнали своих соперников по европейским турнирам

Накануне в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24, по итогам которой определены соперники казахстанских клубов "Астана" и "Тобол" в этих турнирах, сообщает Zakon.kz.

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Соперником "Астаны" по первому отборочному раунду Лиги чемпионов нового сезона стал легендарный грузинский коллектив "Динамо". Первый поединок запланирован на 11/12 июля в Астане, а ответный – 18/19 июля в Тбилиси. Будущий противник является самым титулованным клубом Грузии, который побеждал у себя в местном чемпионате 19 раз. Плюс к этому "динамовцы" – обладатели трофея Кубка УЕФА-1981.





Фото: Instagram/fctobol

Что касается "Тобола", то костанайцы в стартовом раунде Лиги конференций УЕФА встречаются с финской командой "Хонка". Двухматчевое противостояние начнется 13 июля в Казахстане, а ответная игра пройдет 20 июля в Финляндии.

"Хонка" трижды брал "серебро" чемпионата Финляндии, два раза побеждал в Кубке финской лиги и имеет один титул в Кубке этой страны.

Стоит отметить, что в случае неудачи "Астаны" на старте столичный коллектив сможет продолжить борьбу уже в третьем отборочном раунде Лиги конференций.

