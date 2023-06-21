Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

ФК "Астана" и "Тобол" узнали своих соперников по европейским турнирам

Футбол Жеребьевка Итоги Фото: Instagram/fca.astana
Накануне в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24, по итогам которой определены соперники казахстанских клубов "Астана" и "Тобол" в этих турнирах, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Соперником "Астаны" по первому отборочному раунду Лиги чемпионов нового сезона стал легендарный грузинский коллектив "Динамо". Первый поединок запланирован на 11/12 июля в Астане, а ответный – 18/19 июля в Тбилиси. Будущий противник является самым титулованным клубом Грузии, который побеждал у себя в местном чемпионате 19 раз. Плюс к этому "динамовцы" – обладатели трофея Кубка УЕФА-1981.

Футбол Итоги Жеребьевки

Фото: Instagram/fctobol

Что касается "Тобола", то костанайцы в стартовом раунде Лиги конференций УЕФА встречаются с финской командой "Хонка". Двухматчевое противостояние начнется 13 июля в Казахстане, а ответная игра пройдет 20 июля в Финляндии.

"Хонка" трижды брал "серебро" чемпионата Финляндии, два раза побеждал в Кубке финской лиги и имеет один титул в Кубке этой страны.

Стоит отметить, что в случае неудачи "Астаны" на старте столичный коллектив сможет продолжить борьбу уже в третьем отборочном раунде Лиги конференций. 

Читайте также

Н’Голо Канте официально стал игроком "Аль-Иттихада"

В Глазго прервали матч Грузия –Шотландия из-за потопа

Достижение Роналду попало в Книгу рекордов Гиннесса

Куандык Шынасилов
УЕФА
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт и на День Астаны
Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт и на День столицы
Самый наглый знак зодиака назвали астрологи
Самый наглый знак зодиака назвали астрологи
Казахстан Астана суд Мухамедиулы приговор
Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор
Казахстан потребители товар штраф предложение
В Казахстане предлагают штрафовать предпринимателей за отказ в возврате или обмене товара
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления