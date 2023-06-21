Аким Алматы разберется с новыми застройками на Каменском плато

Аким Алматы Ерболат Досаев поручил компании "Алматы су" разобраться с новыми застройками в районе Каменского плато. Такое поручение градоначальник дал в ходе встречи с жителями Медеуского района 21 июня 2023 года, передает корреспондент Zakon.kz.

Акиму поступил вопрос касательно Каменского плато. Жительница отметила, что в районе обсерватории идет застройка оползнеопасных склонов.

"В настоящее время ведутся работы, и эти дома не имеют, по словам "Алматы су", разрешения на техусловия. Но, как оказалось, у всех застройщиков эти разрешения есть. Хотя Каменское плато объявлено ЧС по воде. И мало того, что у этих застройщиков каким-то образом за эти три года появились разрешения, они еще умудряются незаконно копать канализацию на крутых склонах. Просим создать комиссию и проверить все объекты, которые строятся последние три года", – обратилась к градоначальнику алматинка.

В ответ Ерболат Досаев заверил, что с тех пор, как работает акимом в городе, не выдавал новые разрешения на застройку.

"Без комиссии у нас работа идет. Эту работу начал раньше. С момента своего прихода новых разрешений не выдавал, потому что понимаю вопросы водообеспечения. По остальным, к сожалению, есть проданные квартиры, и какие-то объекты мы вынуждены завершить. Выдавало районное управление "Алматы су". Мы знаем, кто выдавал, и начальников, которые давали возможности", – сказал аким.

По его словам, по данному вопросу зафиксированы проблемы.

"Если необходимо будет, аким района совместно с "Алматы су" покажут, кто в какое время получил и почему он получил. Честно говоря, у меня будут проблемы с новыми дольщиками, которые согласились на договорные отношения и заплатили деньги, но на новые стройки разрешения не давали", – отметил Досаев.

Аким города добавил, что в настоящее время рассматриваются возможности, связанные с незавершенными объектами.

"70-80 процентов завершены, которые должны подключаться. По объемам поставки воды надо разобраться", – поручил аким представителям "Алматы су".

Он добавил, что проверки по застройщикам должны быть завершены до середины июля.