Назначен новый вице-министр энергетики Казахстана. Им стал Ерлан Аккенженов, сообщает Zakon.kz.

"Постановлением правительства РК Аккенженов Ерлан Кудайбергенович назначен вице-министром энергетики РК", – рассказали в пресс-службе правительства РК.



Ерлан Аккенженов родился в 1979 году в Алматы. Окончил Высшую школу права "Әділет", Университет "Астана".

Трудовую деятельность начал в 2002 году главным специалистом в частной организации. В 2004-2012 годах работал на руководящих должностях на предприятиях нефтегазовой отрасли. В 2012-2016 годах – главным менеджером, старшим управляющим директором по трейдингу в компании KMG International (Rompetrol). С 2016 по 2022 год работал в коммерческих структурах.

С июля 2022 года по настоящее время занимал должность начальника Управления маркетинга нефтепродуктов АО "НК "КазМунайГаз".