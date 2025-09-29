#АЭС в Казахстане
События

Назначен новый вице-министр энергетики Казахстана

Кайырхан Туткышбаев, назначение, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 17:37 Фото: primeminister.kz
Новым вице-министром энергетики Казахстана стал Кайырхан Туткышбаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 29 сентября 2025 года, проинформировали в пресс-службе правительства РК:

"Кайырхан Туткышбаев назначен вице-министром энергетики РК".

Кайырхан Туткышбаев родился в 1991 году в Алматы. Окончил Казахский национальный технический университет им. К. И. Сатпаева, специальность "горное дело/управление проектами".

Трудовую деятельность начал в 2009 году в ОО "Центрально-Азиатский горнопромышленный союз" (Астана). С 2015 года работал в различных частных компаниях, затем в Министерстве энергетики РК.

В 2022 году стал заместителем председателя Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК. В мае 2023 года был назначен новым членом Совета директоров АО "Казгеология".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 17:37
Ернар Лазар назначен советником президента Казахстана

Ранее в Генпрокуратуре Казахстана провели масштабную ротацию.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Последние
Популярные
