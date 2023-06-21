Токаев указал на необходимость поддерживать волонтеров в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на Международном форуме волонтеров в Астане указал на необходимость поддерживать волонтерское движение в Казахстане и укрепления сотрудничества с международными волонтерскими организациями, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев на форуме волонтеров в Астане указал на необходимость стимулирования волонтерской деятельности на законодательном уровне.

"Волонтерская деятельность должна поддерживаться в виде долгосрочных грантов. В этом отношении важно продвигать устойчивое партнерство между обществом и частными вкладчиками, а также между национальными и зарубежными донорами. Необходима институциональная инфраструктура волонтерской и благотворительной деятельности. Нам нужно укреплять организационные и технические возможности, а также человеческий потенциал в волонтерстве в региональной и международной областях", – указал президент.

Указал глава государства и на необходимость уделять больше внимания поддержке международного сотрудничества в волонтерской деятельности.

"Наши волонтеры должны стать частью более широкой волонтерской международной сети и участвовать в этих глобальных волонтерских движениях. Мы встречаемся с беспрецедентными различными проблемами в мире, и поэтому сейчас важна солидарность, которая позволит нам зажечь надежду на лучшее будущее. Я уверен, что международные волонтерские программы являются эффективными и позволяют продвигать межличностную дипломатию", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

В завершение президент поблагодарил тех, кто посвящает свою жизнь помощи другим, особенно тех, кто делает это на международном уровне. Таких людей глава государства назвал "элитой человечества" и заявил, что они "как настоящие послы мира и доброты вносят огромный вклад в построение межцивилизационного диалога".

"Сегодня мы привержены тому, чтобы поддерживать волонтерское движение. Мы также будем укреплять наше сотрудничество с международными волонтерскими организациями", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, что в Астане проходит Международный форум волонтеров. Мероприятие призвано стать крупнейшей площадкой для обмена опытом волонтеров из более 30 зарубежных стран и всех регионов Казахстана.

На полях форума планируется обсудить перспективы развития волонтерства и взаимодействия международных добровольческих организаций.