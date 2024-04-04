Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился со спасателями и волонтерами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, рабочая поездка президента Касым-Жомарта Токаева в Западно-Казахстанскую область завершилась встречей с группой спасателей из числа сотрудников органов внутренних дел, департамента по чрезвычайным ситуациям, национальной гвардии и волонтеров, активно участвовавших в противопаводковых мероприятиях.

В ходе встречи глава государства выразил признательность всем гражданам, вовлеченным в борьбу со стихией, отметив, что они делают очень важное для всей страны дело.

"Сейчас эта кампания закончится, в любом случае, мы справимся с ситуацией. Спасатели, полицейские, волонтеры, которые работают здесь, получат заслуженные награды. Я обязательно позабочусь об этом", – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

4 апреля 2024 года президент прилетел в Западно-Казахстанскую область и совершил облет подтопленных территорий. После он посетил эвакуационный пункт в Каратобинском районе. Затем он озвучил пессимистический прогноз по паводкам.

