Региональный кадровый резерв сформируют в Казахстане

Указом президента от 15 июня 2023 года утверждены "Правила формирования регионального кадрового резерва области, города республиканского значения, столицы и назначения из него", а также внесены поправки в другие указы, сообщает Zakon.kz.

Региональный резерв формируется в каждой области, городе республиканского значения и столице. Отбор осуществляет Кадровая комиссия области, города республиканского значения, столицы.

В отборе в региональный резерв принимают участие граждане РК не старше 35 лет, имеющие высшее образование и трудовой стаж работы не менее трех лет.

К участию в отборе в региональный резерв не допускаются лица, назначенные президентом Республики Казахстан, политические служащие, административные государственные служащие корпуса "А", лица, зачисленные в Президентский молодежный кадровый резерв.

Сроки проведения этапов отбора, количество кандидатов, зачисляемых в региональный резерв, отраслевые направления с учетом социально-экономической ситуации в области, городе республиканского значения, столице и приоритетов развития системы государственного управления для каждого конкретного отбора определяются комиссией по согласованию с уполномоченным органом в сфере государственной службы.

Этапы отбора

Отбор в региональный резерв состоит из следующих этапов:

прием документов кандидатов;

тестирование на знание законодательства и оценку личных качеств;

оценка компетенций, проводимая уполномоченным органом;

структурированное интервью в комиссии;

рассмотрение на заседании комиссии кандидатур к зачислению в региональный резерв.

Этапы отбора в региональный резерв могут проводиться с использованием интегрированной информационной системы "Е-қызмет".

Как узнать о проведении отбора

Объявление о проведении отбора в региональный резерв публикуется на интернет-ресурсах уполномоченного органа, его территориальных подразделений, аппаратов акимов областей, городов республиканского значения, столицы, а также в СМИ областей, городов республиканского значения, столицы, интернет-ресурсах и социальных сетях за 15 рабочих дней до начала приема документов кандидатов на участие в отборе в региональный резерв.

Объявление содержит информацию о порядке отбора в региональный резерв, сроках приема документов.

Какие документы потребуются для участия в отборе

Граждане, желающие участвовать в отборе в региональный резерв, представляют в территориальное подразделение уполномоченного органа на бумажном носителе либо в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в объявлении, следующие документы:

копию удостоверения личности либо паспорта РК; заявление; копии документов об образовании и приложений к ним; копию документа, подтверждающего трудовую деятельность, заверенную кадровой службой по последнему месту работы.

При подаче документов кандидат знакомится с Правилами и дает свое согласие на строгое их соблюдение, а также на сбор и обработку персональных данных.

Порядок отбора

Кандидаты, набравшие наивысшие результаты по итогам каждого этапа отбора, допускаются к следующему этапу отбора в региональный резерв.

Предельное число кандидатов, допускаемых к каждому следующему этапу отбора в региональный резерв, определяется комиссией на основе результатов каждого этапа.

При равных результатах у нескольких кандидатов к следующему этапу отбора может быть допущено число кандидатов, превышающее число, определенное комиссией.

При подготовке к проведению структурированного интервью территориальным подразделением уполномоченного органа рассматриваются сведения о кандидатах, в том числе запрашиваемые от соответствующих государственных органов, а также на соответствие кандидатов требованиям пункта 3 статьи 16 закона "О государственной службе Республики Казахстан".

Для обеспечения прозрачности отбора на этапе проведения структурированного интервью могут привлекаться представители общественных объединений, неправительственных организаций, СМИ, бизнес-сообществ и отраслевые эксперты.

Комиссия по итогам структурированного интервью выносит решение о зачислении кандидатов в региональный резерв сроком на два года.

Основанием для отказа в участии в отборе и исключения на любом из его этапов являются:

несоблюдение кандидатом Правил; представление недостоверной информации и документов; несоответствие кандидатов требованиям п. 3 ст. 16 закона "О государственной службе Республики Казахстан".

Назначение из регионального резерва

Лица, зачисленные в региональный резерв, могут занять административные государственные должности корпуса "Б" в местных исполнительных органах, за исключением избираемых должностей.

Для назначения на вакантную должность руководителя исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, финансируемого из областного бюджета, бюджетов города республиканского значения, столицы без проведения конкурсного отбора должностное лицо (орган), имеющее право назначения граждан на данную государственную должность, либо уполномоченное им лицо вносит представление в уполномоченный орган с приложением заявления и послужного списка лица, зачисленного в региональный резерв.

Для назначения из регионального резерва на вакантную должность корпуса "Б", за исключением должности, указанной выше, без проведения конкурсного отбора должностное лицо (орган), имеющее право назначения граждан на данную государственную должность, либо уполномоченное им лицо вносит представление в территориальное подразделение уполномоченного органа с приложением заявления и послужного списка лица, зачисленного в региональный резерв.

При согласии лица, зачисленного в региональный резерв, допускается его назначение в другие регионы. В этом случае акт о назначении принимается лицом, имеющим право назначения на государственную должность и освобождения от государственной должности, по месту назначения лица, зачисленного в региональный резерв, по согласованию с уполномоченным органом.

Исключение из регионального резерва

Исключение лиц из регионального резерва осуществляется комиссией при предоставлении соответствующих предложений территориальным подразделением уполномоченного органа в случаях:

по собственному желанию;

утраты гражданства РК;

наличия гражданства иностранного государства;

совершения дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу;

понижения в должности либо увольнения на основе оценки эффективности его деятельности;

привлечения к административной ответственности за правонарушения, посягающие на общественный порядок и нравственность;

совершения административного коррупционного правонарушения;

совершения преступления или уголовного проступка либо освобождения от уголовной ответственности за совершение преступления или уголовного проступка на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 УПК РК в период пребывания в региональном резерве;

отказа от принятия на себя антикоррупционных ограничений;

признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

увольнения по отрицательным мотивам либо расторжения трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным подпунктами 9), 10), 12), 13), 14), 15) и 17) пункта 1 ст.52 Трудового кодекса РК.

Помимо этого внесены поправки в Положение о Национальной комиссии по кадровой политике.

В частности, из задач Национальной комиссии исключено рассмотрение вопросов занятия административных государственных должностей корпуса "Б" без проведения конкурсного отбора лицами, не менее двух лет занимающими или занимавшими должность первого руководителя или следующую нижестоящую после первого руководителя должность в крупных субъектах квазигосударственного сектора республиканского значения.

В Типовом положении о кадровой комиссии области, города республиканского значения, столицы определены новые задачи комиссии:

реализация решений Национальной комиссии по кадровой политике при Президенте РК; выработка и внесение в Национальную комиссию предложений по формированию кадровой политики; общая координация работы по формированию регионального кадрового резерва области, города республиканского значения, столицы; решение вопросов о зачислении в региональный резерв и исключении из него.

В соответствии с этими задачами на комиссию возложены новые функции:

рассмотрение кандидатур, рекомендованных к зачислению в региональный резерв;

рассмотрение вопроса об исключении лица из регионального резерва;

утверждение сроков проведения этапов отбора, количества кандидатов, зачисляемых в региональный резерв, отраслевых направлений с учетом социально-экономической ситуации в области, городе республиканского значения, столице и приоритетов развития системы государственного управления для каждого конкретного отбора по согласованию с уполномоченным органом в сфере государственной службы.

В Типовом должностном составе кадровой комиссии области, города республиканского значения, столицы уточнено, что руководитель территориального подразделения Агентства РК по делам государственной службы является заместителем председателя кадровой комиссии.

Из состава Национальной комиссии по молодежному кадровому резерву исключен помощник президента Республики Казахстан по политическим вопросам.

Указ президента вводится в действие 1 июля 2023 года.