Как попасть в региональный кадровый резерв

С 1 марта начнется отбор в региональный кадровый резерв областей и городов республиканского значения. О том, кто сможет попасть в пул молодых управленцев в Алматы, рассказали в Агентстве по делам государственной службы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила руководитель департамента Агентства по делам государственной службы Алматы Шынарай Алимхан, в региональный кадровый резерв Алматы зачислят десять кандидатов сроком на два года.

Принять участие в отборе смогут казахстанцы не старше 35 лет, имеющие высшее образование и трудовой стаж не менее трех лет.

Принимать документы для зачисления в кадровый резерв будут с 1 по 31 марта. Подать документы можно будет на сайте onir.pkrezerv.gov.kz.

Перечень необходимых документов:

копия удостоверения личности либо паспорта РК;

копии документов об образовании и приложений к ним;

копия документа, подтверждающего трудовую деятельность;

послужной список кандидата по форме согласно приложению порядка отбора, заверенный кадровой службой по последнему месту работы;

цветная фотография.

Отбор будет состоять из четырех этапов:

прием документов кандидатов;

тестирование на знание законодательства и оценка личных качеств;

оценка компетенций, проводимая уполномоченным органом;

структурированное интервью в комиссии.



После регистрации в личном кабинете претендент должен будет выбрать регион и отраслевое направление. Допускается выбор только одного региона и одного отраслевого направления.

Тестирование будет проходить в офлайн-формате. Сам тест состоит из двух блоков – на знание законодательства и на оценку личных качеств.

Тестирование на знание законодательства будет проходить с 5 по 9 апреля. Ко второму тестированию на оценку личных качеств допустят лишь половину кандидатов с наивысшими баллами.

Третий этап отбора по оценке компетенций будет проходить также в офлайн-формате на базе Академии государственного управления при президенте в Астане – предварительно с 22 апреля по 7 июня.

"Данный этап направлен на выявление и оценку у кандидатов определенных компетенций, – это проактивность, управление деятельностью, анализ и решение проблем, лидерство, убедительность, – через набор поведенческих индикаторов. Он включает групповые и индивидуальные упражнения, в процессе которых за поведением кандидатов наблюдают сертифицированные эксперты-оценщики", – объяснила руководитель департамента Агентства по делам государственной службы Алматы Шынарай Алимхан.

Последний, четвертый этап – интервью, на котором нужно будет презентовать проект в соответствии с выбранным кандидатом отраслевым направлением. Для прозрачности отбора на этапе интервью могут присутствовать представители общественных объединений, НПО, СМИ, бизнес-сообщества, отраслевые эксперты.

Результаты каждого этапа будут размещать на интернет-ресурсах, в личных кабинетах кандидатов, а также на сайте проекта в течение одного рабочего дня после принятия решения комиссией.

В конце 2023 года в Казахстане изменились правила отбора в президентский кадровый резерв.