С началом купального сезона спасатели Акмолинской области проводят профилактические рейды

Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области призывают к бдительности и просят помнить о простых правилах поведения на воде, чтобы избежать беды, сообщает Zakon.kz.

С наступлением жаркой погоды и сезона летних отпусков, детских летних каникул взрослые и дети стремятся на природу, чтобы искупаться раз-другой в подходящем водоеме. Однако, если не следовать простым правилам купания, можно столкнуться с неблагоприятными обстоятельствами.

Одна из главных причин возникновения несчастных случаев на воде – это отсутствие культуры безопасности у населения и незнание простейших правил поведения на воде. Знание правил и умение оказать первую помощь пострадавшему необходимы для каждого отдыхающего.

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Вода – опасная для людей стихия. Даже спокойная водная гладь, несмотря на кажущуюся безопасность, таит в себе угрозы. Стихия не делит людей по возрасту и может угрожать жизни любого отдыхающего. Именно поэтому спасательные службы Акмолинской области ежедневно проводят широкую агитационно-профилактическую работу по недопущению гибели людей на водоемах, а также правил безопасности при эксплуатации водного транспорта.

Как рассказал начальник Управления гражданской обороны Асхат Акильжанов, в регионе 561 водоем, используемый для отдыха и рыбной ловли, 64 частных пляжа и 17 коммунальных, что на 12 больше, чем в прошлом году.

Безопасность людей на воде круглый год является важнейшей задачей как для Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области, так и для местных исполнительных органов.

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

В связи с чем в регионе заблаговременно начата работа и проводится комплекс совместных организационных и практических мероприятий по недопущению гибели людей на водных акваториях как при купании, так и при рыбной ловле зимой и летом, отдыхе на берегу и катании на маломерных судах.

"Провели активную работу по подготовке на пляжах инфраструктуры для безопасного купания в строгом соответствии с требованиями НПА. Водолазы департамента обследовали дно пляжей. Все спасатели частных и коммунальных пляжей проходят у нас обучение навыкам спасения на воде. В летний период департаментом обеспечивается охрана на акваториях наиболее крупных, а потому опасных озер –Копа, Зерендинское, Щучинское, Бурабай, Большое Чебачье. 13 единиц техники, 28 единиц плавательных средств и водолазное оборудование в технически исправном состоянии. Профилактические мероприятия будут проводиться в течение всего купального сезона". Асхат Акильжанов

Профилактическими мероприятиями в основном охвачены необорудованные для купания места водоемов и места массового отдыха на воде.

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

В ходе рейдов, а их провели более семи тысяч, отдыхающим у водоемов даются соответствующие рекомендации по соблюдению мер безопасности, раздаются памятки информационно-предупредительного характера.

Кроме того, в ходе рейдов задействуют мобильный комплекс оповещения. Вещание основных правил поведения на воде осуществляется как во время движения, так и на стоянке, что способствует широкому охвату населения.

Основными причинами несчастных случаев на воде является купание в запрещенных и необорудованных местах, в нетрезвом состоянии, незнание или несоблюдение правил безопасности на воде, неумение плавать и оставление детей у воды без должного присмотра взрослых.

Владельцам пляжей направлены методические рекомендации по мерам безопасности и оказанию первой помощи.

С начала купального сезона совместно с территориальными подразделениями Департамента полиции, Транспортной инспекцией, Лесного хозяйства, Есильской бассейновой инспекцией проведено 137 рейдов и патрулирований, по результатам которых к административной ответственности за распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения привлечено девять человек, за нарушение правил общего водопользования – пять человек, за управление маломерным судном без надетых и не пристегнутых спасательных средств – шесть человек и за нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах – один человек.

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

На организацию безопасного купального сезона акиматами городов и районов области выделены денежные средства на благоустройство коммунальных и частных пляжей, приобретение спасательного инвентаря, лодок, агитационной продукции, установку знаков "Купаться запрещено" и т.п.

В настоящее время в области функционирует 28 стационарных бассейнов. Во время купального сезона планируется установка дополнительных девяти каркасно-модульных бассейнов, одновременно будет функционировать еще 17 так называемых "лягушатников" на берегу водоемов.