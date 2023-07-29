С начала купального сезона в ВКО утонули шесть человек

С начала купального сезона в Восточно-Казахстанской области утонули шесть человек. В Департаменте по чрезвычайным ситуациям региона напомнили о правилах поведения на воде, сообщает Zakon.kz.

"Все несчастные случаи произошли в необорудованных для купания местах. Причинами трагедий стали алкогольное опьянение и переоценка собственных сил при заплыве", – сообщил заместитель начальника ДЧС ВКО Арман Токанов.

С начала купального сезона сотрудники ДЧС совместно с волонтерами и местными исполнительными органами на постоянной основе проводят профилактические рейды. Во время патрулирования спасателям удалось помочь семи отдыхающим.

"Совместно с сотрудниками полиции 76 нарушителей привлекли к административной ответственности. За нарушение правил общего водопользования предупреждены 26 лиц, шесть граждан, допустивших нарушение правил безопасности на водоемах, привлечены к ответственности по статье 412 КоАП РК. За распитие алкогольных напитков – 34 человека (ст. 440 КоАП РК) и 10 – за нарушение правил эксплуатации судов, в том числе маломерных (ст. 582 КоАП РК)". ДЧС ВКО

Спасатели призывают граждан региона неукоснительно соблюдать правила поведения на воде, а именно:

не игнорировать запрещающие знаки и купаться только на оборудованных пляжах;

не оставлять детей без присмотра у водоемов;

не заплывать за буйки;

не допускать распитие спиртных напитков.

При чрезвычайных ситуациях звонить по номеру "112".