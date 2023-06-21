В Алматы участок на терренкуре вернули в госсобственность

Акимат Алматы вернул в государственную собственность часть водоема на терренкуре. Об этом на встрече с жителям Медеуского района 21 июня 2023 года заявил аким города Ерболат Досаев, сообщает Zakon.kz.

В сообщении акимата отмечено, что часть водоема на терренкуре была в частных руках, но в рамках развития общественных пространств района ее по просьбам жителей вернули в государственную собственность.

"Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация по реконструкции. До конца 2023 года будет проведен текущий ремонт всего терренкура". Пресс-служба акимата Алматы

В дополнении в акимате заявили, что для организации мест для досуга и отдыха жителей Медеуского района до конца августа планируется завершить реконструкцию сквера у Государственного музея РК.

Кроме того, в июле начнут приводить в порядок сквер "Журналистов" в мкр. "Самал-1" со сроком завершения до конца года. По просьбам жителей в мкр. "Алатау" к сентябрю 2023 года будет построен сквер по ул. Ибрагимова.

В апреле 2023 года сообщалось, что инспектор Управления градостроительного контроля приостановил все строительно-монтажные работы на терренкуре. Демонтажные работы собственником начаты без получения решения на проведение комплекса работ.

Тогда в акимате уточнили, что прорабатывается вопрос государственного изъятия смежного земельного участка площадью 0,2005 га. Также планируется выкупить эту землю, чтобы сохранить детскую площадку и исключить новое строительство вдоль терренкура.