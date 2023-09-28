Часть Терренкура реконструируют в Алматы

Акимат Алматы реконструирует территорию и часть водоема на Терренкуре. Об этом объявил глава города Ерболат Досаев на встрече с населением 28 сентября, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Ерболата Досаева, сейчас в Алматы разрабатывают ПСД по реконструкции водоема на Терренкуре. Срок завершения этой разработки – декабрь 2023 года.

"Вместе с тем ведутся работы по текущему ремонту набережной, завершение намечено на конец года", – сказал градоначальник.

Кроме того, до конца года акимат планирует завершить реконструкцию сквера у Государственного музея и сквера Журналистов в микрорайоне "Самал-1", а также строительство скейт-парка по улице Ибрагимова.

Верхнюю часть водоема на Терренкуре вернули в государственную собственность. После ее принятия на баланс планировали разработать отдельный проект по укреплению плотины и благоустройству территории.