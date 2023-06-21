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На севере Казахстана осваивают новые производства

На севере Казахстана осваивают новые производства Фото: пресс-служба акимата СКО
На площадке СЦК аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров рассказал о реализуемых проектах в индустриальной сфере. Наравне с аграрным сектором осваиваются новые направления в промышленности.

Расширяется линейка сборки сельхозтехники, такой как трактора "Ксерион" и посевные комплексы Хорш. В перспективе рассматривается возможность сборки тракторов "Аксион". Запустят производство прицепной сельскохозяйственной техники еще одной известной компании "РЕЙМАН". Мощность проекта – 150 единиц в год.

На севере Казахстана осваивают новые производства

Фото: пресс-служба акимата СКО

В том числе многофункциональные высокоэффективные тракторные прицепы, оборудованные бункерами-накопителями и весовым оборудованием.

На севере Казахстана осваивают новые производства

Фото: пресс-служба акимата СКО

Также идет освоение новых направлений, таких как легкие стальные тонкостенные конструкции и обработка древесины. Продолжается строительство завода по производству фанеры и ЛДСП мощностью 80 тыс. куб. м. За счет его открытия сократится импорт материалов для производства мебели на 15%. Дополнительно будет открыто 300 рабочих мест. Сумма инвестиций – 8 млрд тенге.

По итогам пяти месяцев объем промышленного производства составил 234,6 млрд тенге и увеличился на 120% по сравнению с прошлым годом. Из них на долю обрабатывающей промышленности приходится 192 млрд тенге. До конца года объем производства доведут до 595 млрд тг.

В обрабатывающей промышленности сформирован пул из 35 проектов на 2023-2026 годы. В этом году запустят 15 проектов на 60 млрд тенге с созданием 800 рабочих мест.

На севере Казахстана осваивают новые производства

Фото: пресс-служба акимат СКО

В целом, в регионе в этом году планируется привлечь 496 млрд тг инвестиций.

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