Тренер сборной Казахстана выиграла в шоу "Поле чудес"

Жительница города Талгар Алматинской области Алия Сапарова стала победителем суперигры известного телевизионного шоу "Поле чудес" на Первом канале, сообщает Zakon.kz.

Запись передачи появилась на днях на официальном сайте шоу. Уроженка Казахстана на начальном этапе победила в отборочной игре, а позже одержала победу в финале.



Рискнув, Алия Сапарова решила сыграть и в суперигру. На вопрос: "Чего нет в организме ледяных рыб, обитающих в водах близ Антарктиды?", она ответила: "гемоглобина" и стала победителем шоу "Поле чудес", выиграв домашний кинотеатр.

"От чистого сердца передаю привет всему Талгару. Я вас всех люблю, я счастлива", – прокомментировала женщина свою победу на шоу.

Алия работает методистом в республиканской спортшколе по зимним видам спорта, а также тренирует спортсменов сборной Казахстана на учебно-тренировочных сборах.



